La Junta estudia recurrir el peaje de la AP-4

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de recurrir la última concesión de la AP-4 suscrita por el Gobierno central, así como reclamar el importe abonado por la Junta por el tramo de Jerez de la Frontera, que fue sufragado por el Gobierno andaluz, que lleva pagados más de 100 millones de euros, según ha recordado López.

En una entrevista en Onda Luz, López ha reconocido que "tenía poca justificación" que todos los gobiernos centrales hayan mantenido ese peaje, por lo que ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la posibilidad de ver "si podemos recurrir esa situación", en concreto la último concesión firmada por el Gobierno central, que expira en 2019. López ha precisado que los servicios jurídicos "tienen una percha sólida para recurrirlo, lo haremos, por lo que lo estamos estudiando".

Asimismo, ha añadido que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz están viendo la posibilidad de reclamar los más de 100 millones abonados por la Junta por el tramo liberado entre Jerez y Cádiz, merced a un acuerdo alcanzado en 2005."Si tenemos la fundamentación jurídica en términos sólidos de todos esos elementos para plantear el recurso, lo haremos", ha aseverado

El consejero ha apuntado que esa vía jurídica "no es incompatible con abrir el debate político a nivel nacional", de forma que ambas vías "pueden ir en paralelo", por lo que al mismo tiempo seguirán reclamando políticamente que "se haga el levantamiento del peaje de la AP-4, igual que se hizo en agosto de 2017, con agosticidad, el levantamiento del peaje de la AP-9 en Galicia". "El tratamiento hacia el conjunto de los andaluces debe ser el mismo para todos", ha aseverado López.

El consejero ha reconocido que "cuando se planteó la prórroga del peaje y se hizo el acuerdo, no se pensó en que hubiera esa posibilidad, pero ahora vamos a estudiar si esa posibilidad tiene fundamentación jurídica". "Debemos ir con un armazón sólido para plantear esa defensa", ha añadido López.

El consejero ha insistido en "exigir un tratamiento igualitario hacia los ciudadanos andaluces" y ha apuntado que "se puede transitar en ambos caminos en paralelo", en referencia a las reclamaciones jurídicas y políticas. "Para transitar desde Sevilla a Cádiz deben darse las mismas condiciones que desde Madrid a Sevilla", ha añadido.

"Hay razones suficientes para levantar la voz con este asunto y defender los intereses y que los efectos de la discriminación permanente no se mantengan en Andalucía", ha aseverado López, para el que "se ha llegado a una situación límite de lo soportable y no podemos pedir que se siga en silencio" y ha asegurado que cada vez que ve al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, le dice que la situación del peaje es "insostenible".

López espera que el Gobierno no espere al 1 de enero de 2020 y elimine el peaje mucho antes y, tras recordar que Andalucía y Cádiz "es un territorio castigado doblemente, pues la infraestructura ferroviaria no arranca y las comunicaciones por carretera están penalizadas", ha insistido en pedir que se levante el peaje de la AP-4.

Considera que las últimas declaraciones del ministro para pedir in pacto de Estado en infraestructuras e incluir en el mismo los diversos peajes "no tiene ningún fundamento y es una maniobra más del Gobierno, que no invocó a ese pacto de Estado cuando levantó el peaje de la AP-9", toda vez que "lo que tenga que discutirse a nivel de pacto de Estado que se haga en el Congreso, pero no tiene fundamento vincular el peaje al resto de infraestructuras".

Para Felipe López, "en un territorio como Cádiz, donde ha habido incluso acuerdo de todos para hacer una ITI (Inversión Temporal Integrada), el peaje debería ser liberado cuanto antes", ya que, según ha lamentado, ese peaje "es un elemento que lastra la economía desde hace años, cuando esta autopista está superamortizada, es la más amortizada de toda Europa".