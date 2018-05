La Junta da por cerrado el traspaso de la titularidad de los chiringuitos

La Junta de Andalucía da por cerrada la tramitación de la transmisión de la titularidad de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los chiringuitos. Aunque este expediente dio como resultado su traspaso el pasado 30 de noviembre a instancias del Ayuntamiento de Cádiz para salvar la apertura de estos establecimientos durante el invierno y la ampliación de su superficie, las dudas del Consistorio se transformaron en unas alegaciones que la pasada semana fueron desestimadas. El Ayuntamiento tiene hasta el próximo viernes para contestar a esta propuesta de resolución

De fondo, se sumaron ayer las insinuaciones de Ciudadanos, en boca de su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, de que en este procedimiento ha existido una presunta prevaricación, aunque, al no tener una certeza completa de que esto haya sucedido, de momento no va a llevar este asunto a los tribunales e invitó al Consistorio a que se desdiga y que presente un recurso contencioso-administrativo para deshacer el camino que ya se ha completado.

Este asunto, que para la Administración autonómica es un tema en el que no hay vuelta atrás, se volvió a alimentar en la rueda de prensa que dio Ciudadanos ayer para informar sobre la propuesta de resolución de las alegaciones que se notificó al Ayuntamiento. En ella, Pérez Dorao señaló que con esta propuesta de resolución de la Junta se estaba creando "un verdadero problema para el Ayuntamiento", ya que con el decreto de Alcaldía que permitió el inicio de la tramitación de la transmisión de la titularidad de las concesiones "está perjudicando gravemente los intereses generales y, en particular, los intereses económicos del Ayuntamiento". Un hecho que calificó como "desviación de poder", que "es una conducta gravemente perseguible, calificable de irregularidad de gran calado y que puede determinar, incluso, la nulidad del expediente y si se consolida, incluso, se podría hablar de una presunta prevaricación". Una actuación que, según el portavoz de la formación naranja, se ha realizado debido a "un arranque de osadía" del alcalde, José María González, por iniciar el expediente a través del citado decreto. Sin embargo, Pérez Dorao afirmó que tiene el "indicio" de que el procedimiento se ha realizado "para saltarse la ley", aunque reconoció que "no tenemos la certeza de que esto tenga relevancia penal".

Posteriormente, el concejal de Contratación, David Navarro, sin entrar de fondo en el asunto al apuntar que el Ayuntamiento tiene hasta el viernes para contestar la propuesta de resolución, acusó a Pérez Dorao de tener "afán de protagonismo" por acusar al alcalde de que "puede haber cometido un presunto delito de prevaricación o abuso de poder".

Más allá de lo político, en lo puramente administrativo fuentes de la Junta de Andalucía explicaron que en la respuesta se señala que el Ayuntamiento "es plenamente consciente de que desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta se considera como nuevos titulares a los adjudicatarios" al completarse la transmisión de la titularidad. Este trámite, recalcaron desde la Administración autonómica, se cerró el pasado 30 de noviembre con su notificación, abriéndose en aquel momento un plazo de dos meses para que se presentaran las alegaciones. Sin embargo, dentro de este periodo no se ha entregado ninguna reclamación, lo que se ha hecho una vez que los titulares han iniciado el procedimiento para conseguir la modificación sustancial de las concesiones para obtener la apertura durante todo el año y la ampliación de la superficie de los establecimientos.

Asimismo, justificaron desde la Junta que al emitirse el pasado 29 de noviembre la resolución en la que se aprobaba la citada transmisión, ésta se realizó con "un informe jurídico que validaba el procedimiento", por lo que argumentaron que el proceso se está haciendo de manera "garantista", teniendo como ejemplo los trámites similares que se han realizado en otras provincias.

Asimismo, respecto a las dudas expresadas por el Ayuntamiento de la necesidad de la firma de un contrato entre las partes para culminar el traspaso, indicaron estas fuentes que esto "no tiene nada que ver con la transmisión", que es el objeto del expediente tramitado por la Junta. Asimismo, respecto a la denuncia expresada por Ciudadanos sobre que este proceso es por 30 años, se corrigió que el procedimiento cubre hasta 2028, que es el periodo de tiempo que cubre los contratos de los chiringuitos, aunque existe una posibilidad posterior de prórroga que se deberán estudiar en función de una serie de cuestiones.