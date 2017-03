La Junta se queja: "Esperamos más lealtad al hablar de la deuda"

A la Junta no le hizo mucha gracia desayunarse ayer con las declaraciones del concejal de Hacienda, David Navarro, sobre las negociaciones que hay entre las dos administraciones para cerrar el pago de la deuda que se mantiene entre ellas. Navarro afirmó que, según el cálculo del Ayuntamiento, la Junta debe más de siete millones de euros al Consistorio mientras que éste está al día con la Hacienda regional.

Más allá de las negociaciones, que sí existen, desde la Junta se afirma que no hay una cantidad aún cuantificada de la posible deuda achacable a ellos, rechazando de plano la estimación ofrecida por el Ayuntamiento. Además, se considera que es adelantarse en el tiempo decir que éste no debe nada a la Junta. "Es cierto que en la Delegación Provincial de Hacienda no aparece ningún débito pendiente de la Corporación gaditana, pero eso no significa que no pueda existir en otros departamentos de la administración regional", aclara a este diario el delegado provincial del Gobierno de Andalucía, Fernando López Gil, que especifica que ahora son los técnicos de ambas instituciones los que están analizando las cuentas para poder ofrecer datos ciertos.

Lamenta López Gil que desde el Ayuntamiento "se hablen de reuniones técnicas en lugar de seguir trabajando en las mismas. Lo cierto es que esperábamos más lealtad institucional por lo que estas declaraciones las consideramos una irresponsabilidad cuando estamos en mitad del proceso de negociación".

En todo caso, más allá del malestar por lo dicho desde el gobierno local, López Gil intenta encauzar las aguas de la negociación constatando que lo dicho "no va ser un problema para nosotros", afirmando que se cumplirá con los pagos que se tengan que realizar si finalmente las cuentas, "que hoy difieren bastante de lo que estamos manejando", salen a favor del Ayuntamiento de Cádiz.

La intención del gobierno municipal, según anunció a este diario el teniente de alcalde de Hacienda, es poner en orden las cuentas con las restantes administraciones públicas. Según los datos que se manejan en San Juan de Dios, es la Junta la que debe dinero; en el caso de la Diputación Provincial y el Consorcio de la Zona Franca, sí se podrían realizar operaciones de compensaciones entre lo que deben unos y otros. En cuanto a la administración central, Navarro destaca que el Ayuntamiento de Cádiz está al día en los abonos de la Seguridad Social y otros impuestos y pagos.

Todo ello se une con el abono de las deudas a los proveedores del Ayuntamiento que se pretende poner a cero a lo largo del próximo mes de abril.