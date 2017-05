Juegos para olvidar donde se encuentran

Podría ser una sala de juegos de cualquier ludoteca. Las paredes están decoradas con temas infantiles y dibujos realizados por niños, hay muchos juguetes y pequeños haciendo actividades. Destaca una pared con un gran árbol pintado, cuyas hojas están representadas por manos de colores y cada una tiene un nombre. Nada hace pensar que estamos en un hospital, salvo porque hay menores que van en pijama y algunos llevan gotero. Pero estando allí, se olvidan durante unas horas de sus enfermedades y simplemente juegan.

Esta ludoteca se encuentra en el Hospital Puerta del Mar y la llevan voluntarios de Cruz Roja, dentro del proyecto Atención a la Infancia Hospitalizada. "Hacen una labor muy bonita y solidaria porque a los niños les alegran del día. Les ponen música, bailan con ellos, hacen actividades...", comenta María José, una mujer que lleva varios meses en el hospital de Cádiz con su hijo de 11 años. Asegura que el pequeño "siempre que se encuentra bien, va a la ludoteca".

Los voluntarios de Cruz Roja atienden este espacio, ubicado en la séptima planta del centro, los lunes y martes por las mañanas y de miércoles a sábados por las tardes. El tiempo que están con los niños, supone un respiro para sus padres. "Yo aprovecho que mi hijo está allí para bajar a la calle, tomarme un cafelito o me doy un paseo. Todos los padres tenemos que agradecer estas horas de ludoteca porque nos vienen bien para evadirnos un poco, sobre todo a las familias que tenemos que estar meses ingresadas. Además, los voluntarios de Cruz Roja también nos sirven de terapeutas, porque si te ven desanimada, te preguntan y te desahogas con ellos, ya que hay cosas que no puedes contar a la familia, para que no se preocupen más", afirma María José.

Esta ludoteca no está solo dedicada a los niños hospitalizados. También acuden los que van al hospital para alguna consulta. Un padre cuenta que su hijo, de cuatro años, tiene que ir cada seis meses a consulta de Cirugía "y siempre, venimos aquí porque si no, la espera se le hace eterna. Aquí se entretiene y le gusta venir. El ambiente le recuerda al cole y a la guardería por la decoración, los juguetes y porque hay más niños y monitoras pendientes de ellos que les cantan, leen cuentos y juegan con ellos".

Esther Redondo es una de las voluntarias del proyecto Atención a la Infancia Hospitalizada de Cruz Roja. Lleva más de 7 años realizando esta labor porque dice que le gustan mucho los niños y ahora que sus hijos son mayores, tiene tiempo para participar en este y otros proyectos. "El objetivo es el bienestar de los niños y que se olviden de donde están durante las tres horas que estamos con ellos", asegura. Cuenta que con los pequeños suelen realizar manualidades, cantan, juegan, se disfrazan... "¡Hacemos de todo!". Y cuando hay alguna fiesta, como Carnaval, Halloween o Navidad, la celebran con los niños.

Señala que la mayor parte de los juegos que tienen en la sala han sido adquiridos por Cruz Roja, menos la consola, que es una donación.

Explica que en este proyecto participan 26 voluntarios, que se distribuyen por turnos, acudiendo entre dos y tres cada día. Antes de comenzar esta labor, han tenido que realizar varios cursos de formación para saber cómo llevarla a cabo, cómo tratar a los niños y a los padres, además de otros aspectos.

Cada día, antes de abrir la ludoteca, preguntan en los controles de la planta en qué habitaciones pueden entrar para invitar a los niños a las actividades que realizan allí. Y todos los meses hacen una reunión para programar las actividades.

Los voluntarios aseguran que participar en este proyecto les llena mucho. "Es muy gratificante irte a tu casa sabiendo que has arrancado la sonrisa a un niño. Eso es lo más importante de esta labor. Ellos, cuando entran aquí, se evaden de la realidad del hospital. Con los juegos y la atención que les damos, se olvidan por un rato de donde están", afirma Carmen Román, que comenzó a principios de este año a acudir como voluntaria a la ludoteca del Puerta del Mar.

Tanto Esther como Carmen señalan que una vez que salen del hospital, tienen que desconectar de los problemas que ven allí porque "no puedes permitir que te afecten a nivel personal, ya que si no, llegaría un momento que vas perdiendo la fuerza".

Esther cuenta algunas anécdotas de los menores que atienden: "Hay niños que cuando te ven, vienen corriendo con los brazos abiertos. Y nos pasa alguna vez que estás sentada y viene un pequeño y te abraza por la espalda. Eso no tiene precio. Nos sentimos pagados simplemente con ver la sonrisa de un niño cuando está aquí".