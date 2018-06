Jóvenes pero muy expertos

El mundo digital está plagado de horrores. Internet es un bosque inexplorado por el que nuestros niños se adentran sin un guía, a pecho descubierto, con la valentía del que empieza a vivir y se cree todopoderoso. Para proporcionarle las herramientas correctas con las que enfrentarse a los peligros acechantes, el Plan Director de la Policía Nacional ha puesto en marcha el programa Ciberexpert@ en colaboración con la Fundación Telefónica, por el que se instruyen a los menores a cómo relacionarse en sus primeras tomas de contacto con internet y las redes sociales.

En la mañana de ayer, tras completar su formación, 133 escolares de los colegios Institución Provincial Gaditana y Amor de Dios recibieron, en un acto celebrado en este último centro, un carnet que les acredita como ciberexpert@s.

Juan Soto, delegado provincial de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía, relató a este medio que los niños "son muy receptivos y utilizan internet y las redes sociales sin conocer el peligro que acarrean".

Durante el curso, condensado en cinco horas de duración, los agentes les han instruido en diez temas. El primero es la Identidad Digital, explicándoles que en internet todo queda registrado. El segundo punto es la Netiqueta, que son las normas básicas de convivencia en redes sociales, el respeto hacia otros usuarios. El tercer punto se llama Redes y Privacidad. "Este es muy importante porque tienen que saber que no pueden dar datos propios ni de sus familiares, no colgar fotos privadas ni facilitar a gente a la que no conocemos ni siquiera el lugar donde vivimos", dice Soto. El cuarto tema trató sobre la Suplantación de la identidad y las consecuencias que puede tener robar datos y actuar en nombre de otra persona. El quinto es el Ciberacoso, en el que a través de las redes se insulta, se humilla y se amenaza. El sexto uno de los más peligrosos a estas edades: el Sexting, que consiste en enviar fotos y vídeos de carácter sexual. El séptimo tema fue el Grooming, "o la máscara que utilizan hombres perversos para hacerse pasar por otros niños y conseguir tener acceso carnal con menores", cuenta Soto. El octavo tema que se trató durante el curso fue la Tecnoadicción, ese enganche que los menores tienen ahora a sus teléfonos móviles y tablets. El noveno versó sobre las aplicaciones que, aunque legales, no son recomendables para ellos. Y el décimo y último, los recursos con que los niños pueden contar para denunciar casos peligrosos, ya sea ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Juan Soto confesó que "nosotros nos ofrecemos a los niños, intentamos enseñarles, pero la pieza fundamental son los padres. Los niños tienen que contar con ellos, tener confianza, que no les dé vergüenza confesarle que han podido mandar una foto íntima a alguien y están intentando chantajearles. Esa es la clave".

Desde que se puso en marcha el Plan Director se están obteniendo unos muy buenos resultados, "y ver como los chavales colaboran con nosotros es una satisfacción tremenda".

Después del curso los menores participantes realizaron una pequeña evaluación que "en la mayoría ha resultado muy notable", dijo Soto.

Durante el acto celebrado en la mañana de ayer en el Amor de Dios, y al que asistió un numeroso grupo de padres implicados en la educación digital de sus hijos, a cada uno de los escolares se les entregó un carnet que les acredita como ciberexpert@s y que les debe servir ahora para poder manejarse en la red conociendo algunos de los peligros que los acechan. Y ante cualquier duda: siempre recurrir a los padres.