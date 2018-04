José Manuel Romo pronuncia hoy el pregón a las hermandades de Gloria

Será su pregón número 60. El que se le resistió hace una década, cuando llegó a recibir el nombramiento del Consejo (entonces presidido por Miguel García) antes de que los hermanos mayores tumbaran la celebración de este acto que finalmente se inició años después. El que completa el círculo que ya abrió en 2010 con el pregón de la Semana Santa. José Manuel Romo Madera ofrecerá en la iglesia de la Merced esta tarde, a las ocho, el pregón de las Glorias de la ciudad; una cita que afronta "con mucha alegría".

"Para mí todos los pregones suponen algo importante, porque siempre para el que te lo encarga es lo más importante, aunque sea el de San Isidro Labrador de Prado del Rey, por citarte uno de los que he dado. Así que estoy muy contento, porque con este pregón completo además el canto a las hermandades de Cádiz", resumía ayer el pregonero, que por el momento no piensa en renunciar a futuras citas ante los atriles. "He llegado a pensar en cortarme la coleta, pero esto es algo que uno lleva dentro; desde pequeño me ha gustado escribir y hacer poesía, y así me siento muy feliz y muy tranquilo. Si alguien me llama para ofrecerme un pregón y lo acepto, pues muy bien; si no, tampoco pasará nada", confiesa Romo.

El de hoy en la Merced no será un pregón al uso de José Manuel Romo. En este caso no estará solo el atril y él, sino que durante su intervención habrá música y cante. "Yo siempre he estado en contra, cariñosamente hablando, de este tipo de pregones; pero esta vez me apetecía hacer algo distinto", comenta. Además de estas incorporaciones musicales, Romo adelanta que en el texto de hoy "no van a estar sólo presentes las ocho o diez hermandades de Gloria que todo el mundo conoce, sino que también estarán esas otras hermandades que no son sólo de Gloria, o hermandades que fueron en su día y ya hoy no existen, entre otras".

Con este número 60 en su cuenta particular, ofrece hoy Romo el pregón que no pudo dar en 2009. "En aquel momento me dio algo de coraje porque nunca me había pasado algo así; pero luego vino el pregón de la Semana Santa y eso se quedó ahí. Sí es cierto que no me imaginaba que este año me iban a nombrar pregonero de las Glorias", explica. Y desde esta tarde engrosará la nómina, corta hasta la fecha, de este pregón de las Glorias que alcanza hoy su quinta edición.