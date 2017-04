José Blas Fernández llevará ante la justicia a quienes le implicaron en el caso Alumbrado

El concejal del Partido Popular en Cádiz, José Blas Fernández, va a llevar ante los tribunales a Juan José Cabanilla y a Juan Francisco López que le implicaron en el llamado 'caso Alumbrado', que hace unos días fue archivado por el juzgado que lo investigaba al no encontrar en el mismo ninguna causa penal. Fernández, que en el anterior gobierno del PP fue concejal delegado de Hacienda y Contratación, también va a presentar una querella contra el miembro de la Policía Nacional, cuyo nombre no aportó, que llevó las investigaciones y que, según él, no actuó con diligencia al no pedirle información alguna sobre el caso “como era lo preceptivo” y sí reclamar al juez su imputación.

Fernández no descarta también actuar contra quienes le acusaron de irregularidades, mencionando a miembros del actual equipo de Gobierno, militantes del PSOE, IU, PA y UpyD, así quienes lanzaron acusaciones contra su persona a través de las redes sociales y medios de comunicación.

El edil dejó claro que “alguien tendrá que responder ante este intento de una imputación falsa”, mostrando a su vez su apoyo y el del grupo del PP a los dos funcionarios que también fueron imputados y ahora han quedado libres de toda sospecha por la decisión judicial.