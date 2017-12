José Blas Fernández recuerda que el PP votó a favor del bono social eléctrico

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular José Blas Fernández, se ha ofreció ayer a explicar a los colectivos y personas que forman parte de la llamada Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz "las mentiras de Podemos sobre el bono social eléctrico", ya que -según se deduce de la información difundida por el Gobierno Local "no se ha contado la verdad sobre este asunto en la última reunión que han tenido".

Fernández señaló al respecto que a los concejales del gobierno presentes en la reunión, "por lo que se ve, se les pasó comentarle a los colectivos que el bono eléctrico -a pesar del voto favorable del propio José Blas Fernández e Ignacio Romaní- no fue aprobado (tal y como era obligatorio por su carácter) por una mayoría cualificada del consejo (7 de 9 consejeros) sino por cinco de los nueve consejeros: esconden que votamos a favor del bono social porque prefieren hacer política, como siempre a consta de los más desfavorecidos, que arreglar los problemas de las familias con necesidades, lo que no deja de ser una bajeza moral propia de quienes no tienen soluciones sino promesas vacías".

El concejal del PP también recordó que en el último consejo de administración de Eléctrica se aprobó y encomendó al presidente que elevara una consulta a la Dirección General de Tributos por las serias dudas planteadas en el mismo sobre la posibilidad de que la empresa pueda deducirse 1,7 millones de euros de los 2,4 que va a "donar" a la Fundación para la puesta en marcha del bono. Fernández señaló al respecto que "llevamos más de un mes esperando que hagan esa consulta mientras que se dedican a una campaña de acoso y coacciones que no voy a permitir". Fernández concluyó reiterando que la puesta en marcha del Bono Social Eléctrico "no depende de ninguna decisión mía" sino de que se eleve y se obtenga ya la respuesta a una consulta sobre algo que ha planteado muchas dudas sobre la legalidad de la fórmula elegida. Mientras que no se obtenga esa respuesta, "yo no voy a dar un paso que puede ser ilegal. Si quiere hacerlo el alcalde que lo haga, que al parecer tiene poco respeto por la Ley cuando a él le conviene. Y si no que lo haga Ana Fernández, pero que también se dedique a dar solución a los problemas de su Delegación, entre ellos la devolución de las ayudas al pago de la luz que han retirado".