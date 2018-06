El cantaor José Anillo 'debuta' en la comparsa con Nene Cheza y Zampaña

"Muy ilusionado" y con los nervios "de un debutante", el cantaor gaditano José Anillo encara su primera participación en la modalidad de comparsa en su querido Concurso de Agrupaciones, del que siempre ha sido "un gran seguidor".

La oportunidad -dice- se la brinda Nene Cheza y José Luis Zampaña, los autores de vuelven a formar tándem para el próximo certamen con un grupo del que se mantiene "el 60-70%" de los integrantes del pasado año, adelanta Cheza, y con "muy buenos refuerzos". José Anillo, por supuesto, entre ellos.

"Yo estaba loco por salir, la verdad. De pequeño, en infantil, había salido en chirigota pero mi gran pasión ha sido siempre la comparsa. Pero entre que me he pasado muchos años viviendo fuera y que en los dos años que llevo ya en Cádiz tampoco ha contado conmigo nadie pues nada... Por eso estoy muy agradecido a Nene que me llamara y que me hayan aceptado tan bien como me han aceptado", se congratulaba Anillo que al mantener una amistad con Geni Cheza, hermano de Nene, ya le había hablado de su deseo de salir en una comparsa. "Cuando mi hermano me lo dijo, no me lo pensé, lo llamé", explica uno de los autores de El rincón del duende, comparsa cuartofinalista en el pasado certamen.

Tanto Cheza como Zampaña están gratamente sorprendidos con "la implicación" del cantaor tanto en el proyecto de la comparsa, que todavía no tiene nombre, como en los primeros ensayos que han tenido. "A veces no cuentas con gente reconocida porque piensas que con sus compromisos profesionales no se van a terminar de comprometer con los ensayos o con los días de actución pero, desde luego, parece que José no lleva esa idea..." "Para nada -contesta el cantaor- mi compromiso es firme, de hecho, estoy deseando que lleguen los días de ensayo, me parece todo tan bonito...", se ilusiona el artista que asegura que su "rebeldía" y el apoyo que muestra abiertamente al partido Podemos le ha pasado factura en el mundo del flamenco "que me han dejado un poco de lado", se queja.