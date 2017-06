Jenaro Jiménez dice ante el juez que él no estafó a los bancos

Jenaro Jiménez acudió en la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz para declarar por un nuevo caso de estafa y falsedad documental. El empresario llegaba en un furgón policial pasadas las once de la mañana procedente de Puerto III, centro penitenciario donde cumple una pena de prisión de dos años por una causa anterior.

Visiblemente desmejorado y más delgado, Jenaro accedió a la sede judicial con la ayuda de una muleta. Permaneció poco más de media hora prestando declaración ante el juez Miguel Ángel López Marchena. En esta ocasión, el gaditano que fingió su muerte y se marchó a Paraguay para rehacer su vida con una nueva identidad, la de Álvaro Domecq, está siendo investigado por falsear supuestamente documentación para conseguir préstamos bancarios a favor de una de las empresas que administraba con otros dos socios, la entidad Casas de Cádiz.

Consiguió varios créditos con documentación que había sido falsificada

Según fuentes consultadas, Jenaro Jiménez ha afirmado que él no se encargaba de la documentación que se presentaba a los bancos y que , por tanto, no tiene nada que ver con las posibles falsificaciones que les imputan sus ex socios, Carlos Expert y Jaime Rocha. Ambos se consideran "parte perjudicada" tras haber avalado operaciones financieras supuestamente falseadas por Jenaro para su lucro personal. Hoy las entidades bancarias les reclaman a los socios la devolución de estos préstamos.

Jenaro Jiménez, antes de que fuera llamado a declarar, volvió a marcharse de España y se tuvo que decretar una orden de busca y captura internacional, hasta que al final fue encontrado prácticamente dos años después en Hungría, después de haber estado viviendo también un tiempo en Rumanía.

El motivo de esta segunda huida es que tenía que ingresar en prisión debido a que no había hecho frente a la deuda que tenía contraída con un ex familiar suyo, al que estafó antes de marcharse a Paraguay. Fue condenado a prisión pero para no ingresar en ella debía devolver el dinero. Como no lo hizo, el juez decretó que tenía que entrar en la cárcel, por lo que finalmente se marchó a otro país.

En el caso por el que ayer tuvo que declarar, hay un informe de la Policía Nacional que se incorporó a la causa en el que se explicaba el modus operandi de Jenaro Jiménez Hernández. Así, falsificaba toda clase de papeles, sobre todo la referida a la declaración de la renta, para demostrar que tenía una situación económica mucho más solvente de la que realmente tenía. De este modo, llegó a conseguir numerosos créditos, muchos de los cuales después no fueron devueltos. Por ello en la declaración que tuvo lugar ayer, Jiménez dijo que no se encargaba de realizar todo el papeleo con los bancos para conseguir los créditos.

Otro de los asuntos por los que le reclaman cerca de un millón de euros dos de sus socios en sendas empresas es porque presuntamente vendió una serie de propiedades de estas sociedades sin que el dinero después se ingresara en estas empresas.

Jenaro se marchó en abril de 2008 a Paraguay con el dinero que se había apropiado de su cuñado, con continuas extracciones de dinero y había llegado a contratar en los últimos meses hasta 14 seguros de vida. Entonces simuló su muerte cerca de Trafalgar.