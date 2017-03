Irene García aún confía en sus dos diputados afinesa Pedro Sánchez

La presidenta de la Diputación de Cádiz y secretaria provincial del PSOE, Irene García, aseguró ayer que no ha perdido la confianza en los dos diputados provinciales de su partido que el domingo acudieron e incluso intervinieron en el acto presidido por Pedro Sánchez, aspirante a liderar el PSOE, en la capital gaditana.

De esta manera, Irene García confirmó que tanto Fran González como José María Román continuarán al frente de sus respectivas áreas de gobierno en la Diputación. Y ello a pesar de que el alcalde de Chiclana pidió incluso a la secretaria provincial del PSOE que pidiera perdón por haber afirmado días antes que este acto de Pedro Sánchez en Cádiz estaba "fuera de lugar".

Al respecto, García aseveró que no tiene que "pedir perdón por absolutamente nada", aclarando que lo que ella defendió es que "no era el momento todavía de hacer estructuras de apoyo en favor de algún que otro que ni siquiera es candidato, pues estaríamos en una fase ni siquiera de precandidato". En este sentido, recordó que el Comité Federal no ha aprobado aún los calendarios que determinarán los tiempos o el porcentaje de avales que será necesario en el marco de este proceso. Por ello, también declinó pronunciarse sobre la posible concurrencia en las primarias de Susana Díaz, ya que "lo que hay hasta ahora es únicamente un rumor de lo que probablemente pudiera ser su presentación" el próximo día 26 de este mismo mes.

Volviendo a la cuestión de sus diputados provinciales, García incidió en que no ha perdido su confianza "en ninguno", pues "los diputados tienen un compromiso con el gobierno" provincial y, como presidenta de la Diputación, se siente "plenamente satisfecha de todos y cada uno de los diputados, que están haciendo un trabajo magnífico, sin distinción".

"No afecta al gobierno de la Diputación que como militante cada compañero tenga la libertad de decir cuál es la mejor propuesta en un momento complicado para el partido como este", dijo García. En su opinión, el nivel de asistencia al acto del domingo "responde a que estamos viviendo un momento muy complicado en el partido y toda la militancia se está movilizando", pues le consta que no sólo acudieron gaditanos al Palacio de Congresos, sino que también los había de otras provincias del entorno.

Al margen de que considere que sea o no el momento, la dirigente socialista manifestó que le "alegra saber que la militancia se moviliza ante cualquier tipo de escenario que nos encontremos, también de unas elecciones". Así, espera que el proceso que próximamente se abrirá en el seno del PSOE sea "bastante amplio" y "acuda la máxima militancia posible".