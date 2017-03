Irene García deja claro que no va a asistir al acto de Pedro Sánchez el domingo en Cádiz

La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha dejado estamañana claro que no va a acudir al acto que va a protagonizar Pedro Sánchez, aspirante al liderazgo nacional del PSOE, que tendrá lugar el próximo domingo en el palacio de Congresos de Cádiz. García dijo que no había recibido como partido provincial ninguna comunicación ni formal ni oficiosa por parte del ningún responsable organizador del evento.

La presidenta de la Diputación, que ha mostrado su favoritismo hacia Susana Díaz, destacó que "no tiene problema ni objeción en que acuda la propia militancia" ya que entiende que "están en el derecho y en la propia libertad de cada militante" de acudir a cualquier acto del partido, "aún a sabiendas de que aún no estamos en ningún procso aprbado de primarias". Por ello afirmó que "está fuera de lugar´aún" hacer convocatorias de este tipo "para preparar estructuras a favor de un candidato y otro, ya que no estamos aún ese momento". Por contra, el secretario general del PSOE en Cádiz capital, Fran González, sí va a asistir a este acto de Pedro Sánchez.