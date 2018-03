Inventado un nuevo artilugio, el fonendoscopio

6 e marzo de 1896. El fonendoscopio, nuevo artilugio médico.

Inventado por los doctores Bazzi y Bianchi, el fonendoscopio sirve para hacer perceptibles todos los ruidos normales o anormales que se producen en el cuerpo humano. Es tan sensible que puede servir para determinar el tamaño de los órganos y la cantidad de líquido acumulada en el organismo.

Tiene la forma y tamaño de un reloj grande compuesto por dos discos, colocado uno encima de otro, y en la parte inferior del instrumento lleva dos orificios destinados a recibir los tubos auriculares. Para servirse de él basta colocar su disco externo en el punto del cuerpo que se ha de reconocer.

l La eterna juventud de Sarah Bernhardt.

Sarah Bernhardt ha descubierto, al parecer, el secreto de continuar indefinidamente joven.

Hace poco declaraba a un periodista de Nueva York: "Ya se que parezco joven y no necesitáis decírmelo, pues, padezco muchas envidias por ello. Las camaradas que acechan mi decadencia no me perdonan que esté fresca y lozana, y rabian, pero como mi cometido en la vida es hacer rabiar, no me disgusto.

Estoy joven porque trabajo. Nunca estoy enferma, pero si me hubiese quedado en París, como algunos me aconsejaban, aparentaría ahora, por lo menos, cincuenta años, y seguramente me hubiera muerto ya".