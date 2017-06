Los medios de comunicación juegan un papel importante cuando se produce algún brote o epidemia viral. Sobre este papel se habló ayer en una sesión abierta al público del Congreso Nacional de Virología, que se está celebrando en el Palacio de Congresos y que reúne desde el domingo y hasta mañana a más de 300 expertos.

Emergencias virales en los medios de comunicación: ¿Informar o alarmar? era el título de la sesión, en la que participaron José Antonio López Guerrero, del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y colaborador de medios de comunicación; Tomás Pumarola Suñé, del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona; Fernando Simón, epidemiólogo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid.

Margarita del Val trató un tema candente en las últimas semanas, tras las desafortunadas declaraciones realizadas por Javier Cárdenas en su programa de radio, en las que relacionaba las vacunas con el autismo. Vacunación: ¿un tema médico y social? tituló su intervención la científica. En ella, habló sobre la "eficacia médica probada" de las vacunas, que son el mejor ejemplo de la máxima "más vale prevenir que curar". Recordó que gracias a las vacunas, se ha erradicado la viruela y anunció que la segunda enfermedad que está apunto de erradicarse es la polio. Otra con la que también podría acabarse es el sarampión, sobre la que dijo que "los padres que no vacunan a sus hijos nos han demostrado que la vacuna del sarampión es eficaz, algo que ya sabíamos".

Destacó la importancia de ofrecer una información completa y veraz a las personas que no quieren o no saben si vacunar a sus hijos, pero "sin exagerar, porque las vacunas no valen para todos ni curan todo". Reconoció que "el riesgo cero no existe", pero hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, "que no son las políticas".

Por su parte, López Guerrero habló de la importancia de que los científicos tengan siempre algún contacto con los medios de comunicación, "porque si la ciencia no se molesta en llegar a la sociedad, ya lo hará la pseudociencia", con el peligro que eso conlleva. En este sentido, alertó de la existencia de "farsantes" que, desde su punto de vista, son "delincuentes".

Criticó el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y el "falso equilibrio" de aportar distintos puntos de vista de un asunto. Este científico cree que en determinados temas, no hay que dar voz a personas que pueden confundir a la sociedad. Como ejemplo, dijo que para hacer un reportaje sobre vacunas, "hay que entrevistar a expertos y no al presidente de la asociación de afectados por la vacuna del papiloma humano, por la que solo ha muerto una chica y fue por negligencia médica". Así, sentenció que "el principio de información siempre debe ir supeditado al principio de autoridad".

Tomás Pumarola abordó el caso concreto de La comunicación durante el brote de enterovirus en Cataluña que hubo el año pasado y afectó a niños menores de seis años. Afirmó que "hubo una buena gestión clínica pero una mala gestión comunicativa".

Este especialista del Hospital Vall d'Hebron señaló que debido a la situación convulsa que sufre Cataluña, el tema se utilizó políticamente y que "los intereses particulares de los medios de comunicación complicaron la cosa". También reconoció que hubo un retraso a la hora de ofrecer información oficial sobre este asunto.

Contó que cuando surgió el brote, las autoridades sanitarias decidieron no hacer declaraciones públicas. Pero cuando el tema ya estaba en las redes sociales -"sobre todo en los grupos de WhatsApp de los padres y con informaciones falsas", según Pumarola-, el consejero de Salud decidió hacer una comparecencia en la televisión pública de Cataluña. Fue una intervención "no afortunada" -en palabras de este experto- que "creó revuelo en los medios de comunicación, especialmente en los competidores de la televisión pública". Entonces, 40 horas más tarde, se convocó una rueda de prensa en la que intervinieron autoridades en la materia. Para Tomás Pumarola, "este fue el punto crítico desde el punto de vista informativo". Aseguró que solo tuvo repercusiones políticas, y no en la calidad asistencial.

En su intervención, Fernando Simón habló de La comunicación de alertas de salud pública: la importancia de entender la información, centrándose en virus del ébola. Dijo que con esta enfermedad, se extendió "el miedo y la paranoia" no solo entre la población, sino también entre los profesionales sanitarios.

Habló de la importancia de evaluar el riesgo real de este tipo de enfermedades y, analizando la situación que se vivió en España en el año 2014 -cuando se repatriaron a dos enfermos de ébola que murieron y se contagió una profesional sanitaria que los atendió-, señaló que se tomaron "medidas exageradas", refiriéndose a las personas que se pusieron en cuarentena innecesariamente o al hecho de mandar varias ambulancias a recoger a los infectados al aeropuerto "por pura imagen".

"El problema es que mucha desinformación la generamos nosotros", dijo dirigiéndose a los profesionales sanitarios. "Tenemos que gestionar mejor la información científica y ser capaces de que llegue de forma correcta y oportuna a los mejores comunicadores, que son los profesionales de Atención Primaria, que están en contacto directo con la población", añadió.

Así, reconoció que "existe un grave problema de comunicación. No hay buenos mecanismos de comunicación", aunque también dijo que era difícil luchar contra enfermedades sobre las que se había creado una "novela negra". "Las películas que se han hecho tampoco ayudan al control social, ni las manifestaciones desafortunadas, ni las tensiones políticas, ni los titulares que vienen de información errónea", concluyó.