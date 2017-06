Incertidumbre ante las VTC

El sector del taxi se encuentra en un momento de incertidumbre a nivel nacional por el peso que están adquiriendo plataformas como Uber y Cabify, que compiten por un mismo cliente en diferentes condiciones bajo las licencias VTC -de vehículos de alquiler con conductor-. El pasado martes se hizo visible este descontento en Madrid con una huelga de taxistas contra el avance de estas compañías, que defienden el aumento del número de permisos VTC y, en último término, la desregulación de este mercado para que entre de lleno la competencia entre compañías y profesionales. Una guerra que va para largo ante las denuncias de los taxistas para preservar la relación de una licencia VTC por cada 30 de taxi.

De momento, este problema se está viviendo con fuerza en las grandes ciudades, aquellas en las que la guerra por los precios puede hacer más interesante la entrada de las plataformas y de nuevos profesionales para ofrecer estos servicios. En Cádiz, de momento, el sector no está demasiado preocupado, aunque se encuentra en alerta por lo que pueda pasar en un futuro tanto con este conflicto como con el propio sector si se cumplen los deseos de las compañías privadas.

El sector defiende la variedad de la flota de vehículos o su adaptación tecnológica

Así lo expresa el presidente de la Asociación Gaditana de Radio Taxi, Rafael Reyes, que explica que "al ser Cádiz una ciudad pequeña y con recorridos cortos, a este tipo de plataformas no le interesa". De hecho, insiste en esta idea al recalcar que "a Uber no le interesa una carrera a cuatro euros o a 3,6 euros -la carrera mínima establecida en la capital gaditana-. Esta gente quiere carreras de 40 euros para arriba porque es donde ellos van a ganar dinero. Por eso, el tema no está como en otras grandes ciudades". Esto hace que este asunto se convierta en la gran fortaleza del taxi para mantenerse a flote en Cádiz, algo que no pasa en las grades urbes, en donde sí están sufriendo las consecuencias.

Reyes, como profesional que lleva ya bastantes años al volante de su vehículo, reconoce que en la ciudad "hemos coexistido con las VTC. Nosotros hemos trabajado nuestros servicios y ellos han hecho los suyos". Un aspecto en el que también hace hincapié el tesorero de Radio Taxi, Javier Freiría, que señala que " siempre se ha considerado las VTC como un servicio un poco más elitista. Lo usaba una empresa que para un ejecutivo requería un determinado servicio con un poquito más de privacidad, que no fuera un taxi y que fuera un poco más discreto".

El principal tema que enerva a los taxistas es la concesión de licencias VTC, ya que por ley está regulada la relación 1 a 30 en favor del taxi. Sin embargo, Reyes denuncia que "se están dando VTC a diestro y siniestro, y actualmente parece ser que hay ciudades grandes como Madrid o Sevilla en la que la proporción es de 1 a 7".

Otro aspecto que plantea discrepancias es cómo se efectúan los servicios. Freiría recalca que, al contar con una licencia municipal, los trayectos "los tengo que empezar en el término municipal de Cádiz", algo que señala que no sucede con las VTC, que además "tienen que salir del garaje con la hoja de ruta y no pueden parar ni captar clientes".

Un asunto en el que también marcan la diferencia es en los precios, ya que los del taxi están regulados por los ayuntamientos, mientras que las VTC, tal y como apunta Reyes, "no tienen una tarifa oficial de precios como nosotros", algo que hace que, según añade Freiría, los precios "sean variables en función de la demanda", lo que posibilita que cuando haya muchas peticiones de servicios "se pueda duplicar o triplicar el precio final del servicio".

Asimismo, otro aspecto en el que los taxistas no están de acuerdo sobre la fama de Cabify y Uber es la posibilidad de elegir coches de alta gama. Félix Romero, secretario de Radio Taxi, expone que en estas plataformas "se diferencian los coches por categoría", lo que supone un incremento del precio, mientras que cuando se solicita un taxi "la carrera mínima en Cádiz es de 3,6 euros y te puede recoger un Dacia Lodgy o un Mercedes Clase E por el mismo precio". De hecho, recalca Romero que "podemos ofrecerle este tipo de servicios, ya que si el cliente necesita un maletero amplio, un coche elegante, alto o bajo, lo tenemos".

Incluso, también consideran los taxistas que el servicio está adaptado tecnológicamente para dar una mayor calidad a los clientes, sobre todo para su seguridad, a partir del sistema de gestión de la flota. "Desde que un cliente llama por teléfono, se queda registrada la voz, se asigna automáticamente el servicio, queda grabado el coche que hace el servicio, el recorrido desde que sale de la parada hasta que llega al domicilio, el itinerario que hace, dónde lo deja y cuándo se apaga el taxímetro. Eso es una seguridad que el cliente no sabe. Nosotros estamos ahora mismo preparados para cualquier cosa", explica Romero.

Otro argumento que emplean los taxistas para justificar el conflicto que mantienen en la actualidad con las licencias VTC es el estricto control que sufren al ser un sector público regulado. Y es que, además de los ayuntamientos son los encargados de reglar los precios, hay que sumar las inspecciones que tienen que pasar los profesionales para poder operar. "Queremos igualdad de condiciones", reclama Romero.

De hecho, otro punto en el que se paran los tres directivos de Radio Taxi es el de la fiscalidad y las diferencias que hay entre los taxistas y las plataformas Uber y Cabify. Javier Freiría, como tesorero de Radio Taxi, destaca que en Cádiz son "224 autónomos" que pagan sus impuestos en la ciudad, a diferencia de estas empresas que tributan en el extranjero.

Con todo, aunque se mira de reojo por lo que pueda pasar, el taxi gaditano está más preocupado por otros problemas, lo que no hace que no tengan cierto temor por la convivencia con las licencias VTC. "En el momento en el que este equilibrio se rompa, esto salta por los aires", advierte Freiría.