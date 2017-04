Iluminación para la visita real a Cádiz

24 de abril de 1904. A buen ritmo prosiguen los trabajos para la visita de S, M. el Rey don Alfonso XIII a Cádiz. Ayer terminaron de colocarse los cables aéreos que llevan la luz eléctrica al muelle, pues varios establecimientos allí situados van a colocar iluminaciones especiales. El restaurant La Marina ha situado en su fachada un grupo de bombillas de gas del mismo estilo que las que antiguamente se ponían en la calle Ancha para el Carnaval.

Además este establecimiento tiene preparado un adorno modernista de dos mil farolillos a la veneciana y con ellos podrá leerse un letrero que dice: Viva el Rey. La Compañía Trasatlántica pondrá también iluminación eléctrica en sus almacenes del muelle. La caseta del Club Náutico también lucirá iluminación eléctrica y actualmente se efectúan en ella trabajos de pintura. Como saben nuestros lectores, don Alfonso dormirá en el Giralda, que permanecerá fondeado en el muelle, y se pretende que S.M. goce de un extraordinario golpe de vista nocturno.

Por otra parte, ya está colocado el despacho del Rey en el Ayuntamiento.

El del alcalde ha sido trasladado a la planta baja. El Mayordomo de la ciudad, Leal, trabaja en adornar las Casas Consistoriales para la visita.

l Ni ópera ni teatro. En vista del poco éxito del abono abierto para una temporada de ópera en Cádiz, el Teatro Principal ha decidido suspender la programación. No hemos de insistir en lamentaciones por esta apatía del público gaditano. Todos perdemos con ello. No tendremos ópera italiana y las compañías de teatro no tienen fechas libres.