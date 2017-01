IU reclama "condiciones dignas" para las trabajadoras de la limpieza

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Fernando Macías, ha vuelto a mostrar el respaldo de toda la organización al colectivo de trabajadores -en su mayor parte mujeres- del sector de la limpieza, en la protesta protagonizada en la mañana de ayer en defensa de un convenio colectivo que recoja "condiciones más dignas" para las plantillas que realizan estos servicios. Tal y como ya hiciera en la manifestación que recorrió las calles de Cádiz el pasado mes de noviembre, el dirigente provincial ha querido expresar el respaldo "unánime" de la organización a un colectivo "fuertemente feminizado y precarizado".

Macías ha considerado "totalmente justas" las reivindicaciones del sector, que ayer mantenía un encuentro con la patronal para negociar el nuevo convenio colectivo y ha recordado que se habla de "una congelación salarial que incluso supera los cinco años" y que afecta a un sector de población compuesto, en muchos casos, por "familias monoparentales o personas que tienen que buscarse la vida y la primera de las salidas que encuentran es la de acudir a los centros de trabajo donde realizan la limpieza, fundamentalmente trabajadoras".

Denuncia el coordinador que se trata de "un colectivo precario, machacado por la patronal desde hace muchos años", por lo que entiende necesario "visibilizar el apoyo de Izquierda Unida a todas las mujeres que hacen que los edificios públicos y privados puedan abrir cada día con las condiciones de limpieza e higiene que se requieren". Apuntó asimismo, que en muchos casos, las trabajadoras tienen que sufrir la pelea con "multinacionales que no están dispuestas a negociar" y citó el caso de que "una intervención quirúrgica no sea considerada como tal y se rebaje y se quite el sueldo de ese día a la trabajadora".

El convenio afecta a más de 5.000 trabajadores en toda la provincia, quienes reclaman condiciones más dignas que acaben con la precariedad en el sector y que debe empezar por "una subida salarial digna, superior al 0,2 o 0,3 planteado por la patronal", según el responsable de Acción Sindical de CCOO, Tomás Calvo.