Huelga indefinida en los Servicios Sociales de la Junta

La plantilla de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) retoma hoy las acciones de protesta "contra la desigualdad laboral, salarial y la pérdida de derechos que padece desde hace ocho años", anuncian la plataforma convocante.

La huelga indefinida, convocada por CCOO, UGT y CGT ante la falta de respuesta de la Consejería de Hacienda en relación al I Convenio Colectivo de la ASSDA, afectará a 1.500 trabajadores y trabajadoras de toda Andalucía.

Los trabajadores tienen previsto concentrarse hoy en la Plaza de España

En la provincia de Cádiz se efectuarán concentraciones hoy, pasado mañana y el viernes 15 de junio ante la la Delegación de la Consejería de Hacienda en la Plaza de España, entre las 13:00 y las 14:30 horas.

"Después de un año y medio de negociación con la Consejería de Igualdad, que concluyó con la firma de un preacuerdo de convenio, este aún no se ha aplicado a la plantilla porque Hacienda aún no se ha definido si lo aprueba o no", explica CCOO en un comunicado. "Y, para colmo, en las últimas semanas, la Consejería de Hacienda, haciendo gala de una total falta de respeto hacia la negociación colectiva, plantea la eliminación de casi las dos terceras partes de los derechos que se habían reconocido en el preacuerdo firmado en julio de 2017", añade el sindicato.

Con esta iniciativa, las secciones sindicales de CCOO, UGT y CGT "aúnan fuerzas contra lo que consideran una tomadura de pelo por parte de las Consejerías tanto de Igualdad como de Hacienda".

"Iniciaremos una campaña de difusión y solicitud de apoyo entre el colectivo afectado por la Dependencia, a fin de trasladar entre todos a la Junta de Andalucía la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y de apostar, de forma inequívoca por mejorar la profesionalización de la plantilla para brindar el servicio que nuestros mayores y personas dependientes se merecen", concluyen.