"Habemus Papam": cardenal Karol Wojtyla

Ncredulidad sorpresa, admiración y, finalmente, una inmensa alegría supuso ayer para todo el mundo la elección del nuevo Papa, el cardenal Karol Wojtyla que llevará el nombre de Juan Pablo II . Saludando con ambas manos, sonriendo abiertamente, la primera impresión causada por el nuevo Pontífice ha sido la de un hombre de gran bondad y muy emocionable, que ha llorado varias veces en sus primeras palabras dirigidas "a la ciudad y al mundo". "Alabado sea Jesucristo", fueron sus primeras palabras. E inmediatamente un recuerdo para el Papa Luciani. Desde ese mismo instante se puede afirmar que se ha 'ganado' a todo el mundo.

Miembro de la iglesia del silencio, Juan Pablo II es un firme defensor de la condición humana en contra del nazismo y de la doctrina comunista. Ha conocido de cerca los sufrimientos de la iglesia polaca. Los miles de fieles que seguían el cónclave desde la plaza de San Pedro quedaron sorprendidos cuando el cardenal Felici pronunció tras el "habemus Papam", el enrevesado nombre de Juan Pablo II. Con la elección de un Papa no italiano, la Iglesia ha roto una tradición que ha durado 455 años. Las primeras palabras del nuevo Papa han causado gran impresión en los fieles.

Juan Pablo II es un firme defensor de la condición humana en contra del nazismo

"Me han llamado de una nación lejana, pero vecina en la comunión, en la fe y en la tradición cristiana. He tenido miedo al recibir este nombramiento, pero me apoyo en la confianza en el Señor y en su Santa Madre la Virgen Santísima".

Después de casi quince minutos de presencia en el balcón, el Papa Juan Pablo II impartió la bendición 'urbi et orbi'.

El primer día, el Papa se perdió por los pasillos del Vaticano. Tomó un ascensor equivocado y apareció en un sitio inesperado ante la sorpresa de todos. Por otra parte, todo el mundo se muestra entusiasmado con el nuevo Papa, que es fuerte como un roble. El cardenal Benelli dijo: "Tengan en cuenta que es el Espíritu Santo quién elige".