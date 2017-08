Guillermo de la Vega, el trabajador que lo podía hacer todo con su uña

Guillermo de la Vega no estuvo toda su vida trabajando en el Diario pero casi, y dejó la huella que sólo algunos personajes realmente únicos pueden dejar. El que fuera durante décadas jefe de mantenimiento del Diario de Cádiz vivió los grandes momentos del centenario del rotativo y los primeros pasos de formación del Grupo Joly con la fundación de cabeceras fuera de los límites de la Tacita de Plata. Guillermo murió en Cádiz, donde siempre había vivido, el pasado domingo a los 79 años de edad y con la salud ya muy mermada por la enfermedad, prácticamente lo único que no pudo arreglar su famosa uña.

Esto hay que explicarlo, claro. Una uña es, técnicamente, una estructura convexa de la piel, formada por células muertas endurecidas por queratina, una proteína fibrosa que el cuerpo humano produce de manera natural. Pero esta explicación no basta para contar las tremendas cualidades de la uña de Guillermo. La gran familia del Diario lo ha sabido siempre, pero hay que decir que la suya era una uña con cualidades casi mágicas. Su fama viene de antiguo, y el origen podría situarse en aquella flamante rotativa que el Diario, entonces bajo el mando de Federico Joly Díez de la Lama, adquirió y puso en marcha coincidiendo con el primer centenario de su fundación.

Guillermo fue parte importante en el montaje de aquella rotativa, que por supuesto dirigieron los técnicos e ingenieros alemanes de la empresa fabricante, Koenig Bauer. Pasado el tiempo, la impresionante máquina tuvo una avería. Naturalmente, los alemanes fueron llamados para arreglarla, pero como cuenta Antonio Perea (histórico administrador de la casa) "al final el que la arregló fue Guillermo de la Vega Vázquez... ¡con la uña!". Relatan los antiguos que, con ella y con una natural inteligencia para los mecanismos, hacía la instalación para todos los ordenadores, las ampliaciones del Diario, los montajes de otros periódicos y delegaciones y,si hacía falta, los electrodomésticos de algún miembro de la gran familia del Diario.

Guillermo estaba trabajando en la Instaladora Eléctrica de Cádiz, que era la empresa que daba este servicio al Diario. "Venían tantas veces y mandaban siempre a Guillermo -recuerda otra vez Antonio Perea- que nos dijimos: vamos a contratarlo", y así fue como entró en el periódico que habría de ser su casa hasta su jubilación.

Jesús Collantes, otro clásico, recuerda de él sobre todo una cualidad: "Una cosa que me encantaba de él era que se atrevía con todo, era muy valiente, no había problema que no se lanzarra a arreglar". "Y la mayoría de las veces cortaba oreja y rabo", remacha Perea.

Guillermo de la Vega, cuyo sepelio tuvo lugar ayer, deja viuda, Conchita Fernández de Castro, tres hijos y cuatro nietos. Y un montón de buenos recuerdos. Descanse en paz.