Guardianes del último lunes de octubre

Una tarde al año. Apenas un par de horas o tres. Los detallistas de los mercados municipales volvieron a dar este lunes rienda suelta a su imaginación, presentando los productos que habitualmente ofrecen a los consumidores (pescado, mariscos, carnes, frutas, verduras...) de manera bien distinta, como si cobraran vida por unos instantes. Es la fiesta de los Tosantos, que se mantiene gracias a unos pocos detallistas que se han convertido en los guardianes de ese último lunes de octubre donde los pollos, las cabezas de gambas o las lechugas pueden convertirse en el alcalde de la ciudad, el mismo Puigdemont o en un gaditano cualquiera.

Uno de esos guardianes de los Tosantos es la familia Porquicho. Ellos dan vida ese día no sólo al puesto de pescado que regentan en el edificio interior del Mercado Central, sino a otra media docena de cuyo exorno se encargan. Lógicamente, tanto trabajo no se hace en una sola tarde, ni siquiera en un día y medio. Es desde meses antes cuando entre tíos, primos, padres e hijos empiezan a plantear qué ofrecerán el último lunes de octubre. Tanto es así, que la idea para los Tosantos de este año (representar un circo en su puesto, el 156 del Mercado) nació justo hace un año, "cuando estábamos montando el puesto", explica Sergio Porquicho.

El trabajo duro o intenso de cara a Tosantos comienza siempre a primeros de septiembre. En esa fecha es cuando la familia se reúne y "empezamos con las ideas que queremos representar". Una vez decidida la idea, "empezamos a darle forma: un cangrejo va a ser el león del circo, de trapecista vamos a poner a un gambón, y así sucesivamente", cuenta.

A partir de ahí empieza el trabajo material. Algunas actuaciones que se hacen en sus propios domicilios, como los trajes que vestirán los pescados, de lo que se encarga siempre Dolores, la madre de Sergio; y otros que hay que hacerlos en el propio negocio, "como estas paredes que son de corcho blanco y a que hemos unido dándole perlita y luego pintado", explica señalando el muro de la Caleta en la representación del Entierro de la Caballa. "Buscar las cabezas es también un suplicio; eso lo hacemos de tres semanas para acá", va contando este joven detallista, que añade que para conservar estas cabezas "se las tengo que dar a uno que nos las congela, porque en nuestra cámara no caben".

Ya con todo el material dispuesto, los detallistas se 'encierran' en el Mercado durante todo el fin de semana para lograr que en la tarde del lunes todo esté como meses antes se había ideado. "El sábado por la tarde, después de cerrar y de que termine la limpieza, empezamos el montaje quitando los pesos, colocando los cortinajes y con cosas así. Ya el domingo echamos el día entero aquí poniéndolo todo, y el lunes lo dejamos para colocar las cabezas de los pescados", explica Sergio señalando varias cabezas de pez espada que darán vida a un guardia civil que se enfrenta a una crema catalana o al ya ex presidente catalán. "Este año hay mucho del jaleo de allí", reconoce.

Tanto trabajo para unas pocas horas en la tarde del último lunes de octubre tiene para la familia Porquicho una recompensa: "Ver la calle del pescado llena de gente es impresionante, increíble; el año pasado no se podía pasar siquiera", cuenta este joven detallista trasladando la emoción que viven quienes tantas horas dedican a esta tradición gaditana. "Si nosotros no lo mantenemos, Tosantos se pierde. En parte lo hacemos también por la tradición", añade. No en vano, son 43 los años que el apellido Porquicho viene participando en esta fiesta, "salvo el año de la muerte de Franco que se suspendió la fiesta", recuerda un tío de Sergio. Y por eso, hacen un llamamiento a los detallistas para que se impliquen en esta celebración que volvió a congregar al público en torno a los mercados Central y Virgen del Rosario, al mismo tiempo que agradecen el respaldo del Ayuntamiento, "que parece haber aumentado este año con la mejor iluminación que han puesto".

Para esta familia tan gaditana, participar en Tosantos es "una fiesta", huyendo de posibles rivalidades con compañeros que también participan y destacando la "unidad" que provoca en el seno de la familia. "Aquí está mi madre, mi padre, dos tíos mío, mi mujer...", explica Sergio, que este año ha vivido un Tosantos especial al ser el primero en que su hija, Amalia, ha empezado a vivir con sus apenas siete meses de vida esta fiesta tan señalada para los Porquicho, unos auténticos guardianes de este último lunes de octubre.