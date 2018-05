El Grupo Popular lamenta "el ataque fascista" a su portavoz y sus familiares

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) ha lamentado en la mañana de este miércoles el "ataque fascista" sufrido por su portavoz, Ignacio Romaní, en cuyo domicilio han aparecido varias pintadas con insultos y acusaciones. Los populares lamentan también que, "al más puro estilo mafioso", los autores de las pintadas hayan señalado no sólo el domicilio particular de su portavoz, sino el de sus padres, en lo que es "una maniobra totalmente orquestada por un grupo concreto".

El GMPP ha señalado que éstas son las consecuencias "de una campaña iniciada por grupos radicales ya conocidos en esta ciudad, que vienen filtrando de manera sesgada la información sobre el Observatorio de Responsabilidad Social y Aguas de Cádiz, para ahora cerrar el círculo con el juicio público, la condena y la ejecución, todo en uno", dicen. El GMPP señaló que “es una dinámica desgraciadamente habitual desde hace tres años en esta ciudad: unos apuntan y otros disparan”.

Los populares gaditanos han alertado del "grave deterioro de la convivencia que sufre la ciudad". Dicen que “el delito de Romaní es que es el portavoz del Grupo Popular en una ciudad en la que los métodos nazis están a la orden del día: el día de la toma de posesión nos echaron bajo escupitajos, insultos e intentos de agresión, cuando están en desacuerdo con nuestra postura con el Bono nos mandan a su gente a coaccionarnos en la sede, cuando ven que no son capaces de sacar un punto en el pleno convocan a sus círculos para que nos miren a la cara…”.

El Grupo Popular añade que en la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al candidato de Podemos, Alexis González, por amenazas graves, "se establece como hecho probado que el anuncio de voto en contra de los presupuestos en el Pleno provocó que en redes sociales se convocara a los ciudadanos para que acudieran a dicho pleno para que los partidos tengan que mirarte a la cara y decirte de qué lado están, recordando a épocas pasadas".

El GMPP informó de que ha interpuesto la correspondiente denuncia en Comisaría a fin de que “los nazis y fascistas que están intentando sembrar el miedo y el odio en Cádiz paguen por este grave delito que no es más que un ataque a la libertad y a la democracia”, reflexionando para concluir sobre el hecho de que en esta ciudad “ni teniendo el Partido Popular la responsabilidad del gobierno en la ciudad habían ocurrido hechos tan graves como éstos, en los que se señala, como se hacía durante el nazismo, la casa de aquellos a los que hay que echarlos, pero todos esos gaditanos que votaran o no al PP son y se sienten ciudadanos libres pueden estar tranquilos porque los fascistas no lo van a conseguir”.