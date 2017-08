Graduados Sociales insiste en que el Palacio de Recaño recuerde al Supremo

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reiterado su propuesta para que la casa palacio de los Marqueses de Recaño albergue en el futuro unas instalaciones permanentes que recuerden y pongan en valor a la que fuera primera sede del Tribunal Supremo de Justicia. En este edificio se creó, en 1812, por Decreto de las Cortes de Cádiz de 17 de abril de 1812, el entonces denominado Alto Tribunal de Justicia, para ejercer las competencias establecidas por el artículo 261 de la Constitución gaditana. Este tribunal fue el origen del Tribunal Supremo, no solo en España, sino en numerosos países sudamericanos.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, es un firme defensor de establecer en esta casa palaciega -construida a mediados del siglo XVIII- una sede permanente que se convierta "en el epicentro histórico de la justicia iberoamericana", reservando un espacio del edificio a archivos, biblioteca de temas jurisprudenciales, derecho comparado, academia iberoamericana de jurisprudencia y congresos.

Fernández quiere que se cree una comisión aunque la decisión del museo ya está tomada

En este sentido, el presidente del Colegio gaditano -y también de los graduados sociales de Andalucía- asegura que esta iniciativa cuenta con el apoyo de un amplio abanico de instituciones y estamentos judiciales, "especialmente el Ministerio de Justicia, con cuyo titular, Rafael Catalá, he tenido la ocasión de poder hablar sobre este tema y adelantarle la idea de contar con una sede permanente que sirva de referencia para toda la justicia iberoamericana", señala.

Junto al Ministerio de Justicia, participarían en este proyecto el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia. Este último recuerda en su página web que fue creado en Cádiz con motivo de la Constitución de 1812. Serían invitados a sumarse también las Cortes Generales, Parlamentos Autonómicos y, muy especialmente, las Cortes Supremas y Altos Tribunales de los países iberoamericanos. Junto a todos ellos, los consejos generales que representan a las distintas profesiones y operadores jurídicos: abogados, graduados sociales, procuradores, notarios y registradores de la propiedad.

El presidente de los graduados sociales lamenta no haber obtenido respuesta a una carta enviada al alcalde de Cádiz, José María González, en la que avanzaba esta iniciativa. En la misiva, José Blas Fernández solicitaba que se estudiasen alternativas para ubicar el Museo de Carnaval en otra ubicación, reservando el Palacio de Recaño como centro cultural alrededor de la justicia iberomericana. "Este edificio es un icono para el mundo jurídico, porque allí se estableció el primer Tribunal Supremo, y así debería ser recordado", insiste. "No es de recibo que un año después de presentar la carta en el Registro del Ayuntamiento, no hayamos obtenido respuesta".

"Apoyamos cualquier iniciativa que sea positiva para la ciudad de Cádiz, y el Museo del Carnaval lo es, pero creemos que hay alternativas y ubicaciones más cercanas del barrio carnavalero de referencia, La Viña. Y tenemos la posibilidad, trabajando todos juntos, de convertir Cádiz también en una referencia para profesionales e historiadores, alrededor de la que fue primera sede de un Alto Tribunal hispanoamericano", argumenta el presidente de los graduados sociales.

Fernández propone que se cree una comisión en la que los representantes institucionales (Ayuntamiento y Junta de Andalucía), estamentos judiciales (Audiencia Provincial) y colegios profesionales puedan empezar a trabajar en esta iniciativa "que persigue recuperar el pasado histórico de nuestra ciudad en relación al ámbito judicial y constitucional".