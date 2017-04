González advierte que las cuentas dependen de la carencia

El alcalde José María González señaló ayer que el borrador de los presupuestos municipales de este año tiene que esperar a que se produzca el pleno de este viernes. En el mismo se va a debatir llevar a cabo la solicitud al Ministerio de Hacienda de acudir al período de carencia que ofrecen a los ayuntamientos por un período de tres años para créditos que se suscribieron dentro de los planes de pago a proveedores.

González espera que en la sesión del viernes "no haya argucias ni nada torticero" para que todos los partidos políticos, "independientemente de su color, estarán de acuerdo en que es necesario acogerse a ese período de carencia que establece el Ministerio".

Espera que todos los partidos aprueben la petición al Ministerio de Hacienda

El alcalde asegura que se tiene que esperar a la decisión que tome el viernes el pleno municipal, porque dependiendo si se acogen a la carencia o no, los presupuestos municipales se pueden ver variados: "Tengan en cuenta que estamos hablando de una carencia de unos 10 millones de euros en el pago a proveedores que se destinarían a gasto corriente, a funcionamiento ordinario y a las inversiones".

De este modo, dijo que "hasta que no tengamos ese dato, hasta que no tengamos la fotografía completa de la situación económico financiera del Ayuntamiento de Cádiz, no podemos cerrar el borrador de presupuesto".

José María González insistió en que la confección de las cuentas "ya están bastante avanzadas" y una vez que salgan a la luz, se iniciará una ronda de conversaciones con los partidos de la oposición. Cabe recordar que este año es necesario que el equipo de gobierno obtenga apoyos de la oposición, ya que no puede aprobarlo en la junta local como ocurrió el año pasado, una vez que fue rechazado por PP, PSOE y Ciudadanos en el pleno.