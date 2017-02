González Bauza usa el mismo argumento que el alcalde en el caso Loreto

El ex concejal de medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cádiz de Por Cádiz sí se Puede, Manuel González Bauza, ha declarado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 como investigado por la denuncia formulada el Partido Popular por injurias y calumnias en el caso Loreto y que también afecta al alcalde José María González, y a su jefe de gabinete, José Vicente Barcia.

González Bauza estuvo declarando por espacio de una hora y media y contestó a todas las preguntas que le hizo la juez y los abogados de la acusación particular, rehusando de este modo a su derecho de no declarar. Esta persona dimitió a finales de diciembre por presuntas irregularidades en el servicio de limpieza y desde entonces no ha querido hacer ninguna declaración ante los medios. Esa misma postura se repitió hoy a la salida del juzgado, por lo que ha sido su abogado Juan Domingo Valderrama el que se ha erigido en su portavoz.

El letrado siguió el mismo hilo argumental que tuvo el día anterior el alcalde, es decir, que los hechos que acacieron en octubre de 2014 y que acabó con el corte de agua durante varios días del suministro del agua en Loreto tuvo "una mala gestión técnica y política", algo que a su juicio "le ha costado mucho dinero a Aguas de Cádiz y a la ciudadanía el hecho de estar muchos días sin agua". Valderrama insiste que eso fue lo que se denunció en su día, lo que se denuncia ahora y lo que se hará en el futuro "porque así entienden mis clientes que eso fue lo que sucedió". En este sentido, argumenta que llegan a esa conclusión "no por capricho, sino que lo avala un informe de más de 1.000 folios que se ha hecho sobre este grave incidente". El abogado lo contrapone con la anterior época, "donde no había informe alguno y no se daban las explicaciones pertinentes tal y como moralmente es obligatorio".

A González Bauza le han preguntado sobre el comunicado que él leyó en la asamblea de Loreto y las declaraciones que hizo y que su abogado entiende que son públicas. Valderrama se remite al contenido de la querella para valorar de lo que se le acusa al alcalde, a González Bauza y a Barcia “y es que en la papeleta de conciliación se decía que mis clientes han manifestado que Teófila Martínez e Ignacio Romaní habían contaminado el agua de Loreto a sabiendas”. En este sentido aclara que en ese documento no se hablaba de suministra agua contaminada o no apta para el consumo: “Nosotros a eso nos negamos y les decimos que en ningún momento, ni siquiera en la mayoría de los medios de comunicación, se publicó que se acusara de contaminar el agua: eso pega un cambio en la querella y ya se habla de otras cosas como que el equipo de Gobierno suministró agua contaminada”.

Valderrama lo ciñe a que es “un asunto político de la máxima gravedad” porque entiende que “dejar sin agua a tantas personas durante tantos días sin agua es algo muy grave y efectivamente hubo una dimensión política importante y sigue habiéndola”.