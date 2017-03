El Gobierno sólo contempla construir la nueva Comisaría Provincial en los terrenos de Adif

José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, ha asegurado en Cádiz que el Gobierno no contempla otra posibilidad que construir una nueva Comisaría Provincial en la capital gaditana. "Es nuestro plan A y no tenemos plan B, porque eso sería tomar un atajo que no nos conduciría a nada y que sólo supondría perder tiempo y dinero", dijo.

Nieto, que en su comparecencia ante los medios estuvo acompañado por Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía; Agustín Muñoz, subdelegado provincial; el Jefe Superior de Policía Occidental, José Antonio de la Rosa, y el Comisario Provincial de Cádiz, Antonio Ramírez, instó al Ayuntamiento y a Adif a intentar acordar lo antes posible el acuerdo de venta de la parcela de 10.000 metros cuadrados donde se ubicará el nuevo equipamiento, que tendrá un coste de entre 10 y 12 millones de euros. Además, el secretario de Estado, aseguró que los planes del Gobierno pasan por intentar sacar beneficios al viejo edificio de la avenida, "que no tiene valor para acoger una moderna comisaría como la que necesita esta provincia pero que sí que tiene un gran valor". Con el dinero de la plusvalía de la posible venta de esa construcción -que sigue en obras actualmente- se podrá iniciar la nueva comisaría. "En caso de que Adif y Ayuntamiento no lleguen a un acuerdo en un plazo de tiempo reducido, sería el propio Ministerio del Interior el que intentaría hacerse con la titularidad de esos terrenos, porque para construir una comisaría nueva necesitamos suelo, no podemos levantarla en el aire", dijo Nieto.

Al preguntarle por un hipotético regreso de la Policía a la vieja comisaría, Nieto dejó esta decisión en manos de los propios interesados. "Serán los propios mandos de la Policía y sus sindicatos los que tengan que tomar una decisión al respecto", a la vez que prácticamente dejó claro que no piensan en dotar al Pirulí de calabozos. "Es un edificio que no nos pertenece, por lo que invertir más dinero en él no nos parece la mejor opción", indicó.

También adelantó que el Gobierno piensa en aumentar la dotación policial en la provincia, a pesar de que la media de agentes por cada mil habitantes en Cádiz es de 3,9, tres décimas superior a la nacional, que se queda en un 3,6.