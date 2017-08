Ellos siguen siendo los reyes 'Gipsy Kings' actuaron en Puerto Sherry junto al grupo jerezano 'A dos velas'

Las instalaciones del puerto deportivo Puerto Sherry acogieron en la noche del lunes uno de los exclusivos conciertos que la mítica banda 'Gipsy Kings' ofrecerá este verano en España. En nuestro país, la gira del grupo solo tendrá parada en Barcelona, Pamplona y 'Starlite' de Marbella.

Durante el espectáculo de Puerto Sherry, la banda compartió escenario con el también conocidísimo grupo jerezano 'A Dos Velas' que, con dos discos de oro y uno de platino, ha realizado más de 500 conciertos y giras anuales por América.

Ni levante, ni poniente. La noche se presentaba perfecta para que los numerosos asistentes al concierto pudieran disfrutar de las canciones de estos dos grandes grupos, en un encuentro en el que reinaron el buen ambiente y las ganas de divertirse.

Los componentes de 'A dos velas' fueron los encargados de abrir la función con canciones ya conocidas en su repertorio, como son Boca loca, Si no te tuviera a ti, Morir de Amor, Abrázame y Con la gente que me gusta.

Música con un estilo pegadizo y muy particular, que ha llevado a este grupo jerezano a presentar sus canciones por escenarios de todo el mundo. Y es que su melodía con aires andaluces hace bailar a cualquiera.

Sobre las 00.15 horas llegó el momento esperado por todos. Con la guitarra en la mano, los integrantes de 'Gipsy Kings' salieron al escenario desatando la locura de los asistentes. La puesta en escena fue espectacular. Y el público se encontraba ensimismado escuchando el ritmo tan particular de estos gitanos franceses. Sonidos que se encuentran a medio camino entre el flamenco, el pop y la rumba. Y que forman parte de la vida de mucha gente.

No faltaron canciones tan conocidas como Por el amor de una mujer, Djobi Djoba o Bamboleo. Aunque una de las que más expectación causó fue la legendaria Volare. Nadie paro de cantar y de bailar al compás de los acordes de este grupo que, después de tantos años, sigue haciendo honor a su nombre.

Sus grandes éxitos han vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Asimismo, las canciones de 'Gipsy Kings' se han convertido en bandas sonoras originales de películas como 'El gran Lebowsky' (Hotel California) o 'Toy Story' (versión en castellano de You've got a friend in me).