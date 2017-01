García siente "frustración" por la "falta de actividad" del Consistorio

La secretaria provincial del PSOE en Cádiz, Irene García, insistió ayer en que su partido ha apoyado "un cambio" en la capital gaditana tras propiciar hace algo más de un año y medio el acceso a la Alcaldía de la ciudad de José María González, pero que siente "el mismo nivel de frustración que sienten muchos gaditanos por la falta de actividad del Ayuntamiento". Asimismo, aseguró que su partido "va a estar, pero no con cheques en blanco", por lo que le pidió al equipo de Gobierno municipal que "deje de hacer números, porque le toca trabajar, consensuar y dialogar".

En una rueda de prensa que se celebró ayer para iniciar el nuevo año político, García recordó que el PSOE gaditano apoyó un cambio al frente de San Juan de Dios "basado en una serie de propuestas electorales que dieron resultado", además de porque no iban a apoyar a "una derecha que tanto daño le hizo a la ciudad", en referencia a los 20 años de mandato del Partido Popular, con Teófila Martínez a la cabeza.

Así, la dirigente socialista instó al regidor municipal a "trabajar, consensuar y dialogar". Asimismo, añadió que espera que "haya recargado pilas y empiece a ponerse manos a la obra y a cumplir con sus compromisos, que fueron muchos".

Ante esto, García advirtió al equipo de Gobierno que "ahí va a encontrar al PSOE, donde no lo va a hacer es en la política de las ocurrencias".

Uno de los últimos aspectos en los que están trabajando conjuntamente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz es la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia, con la que se reubicarían todas las sedes judiciales, excepto la Audiencia Provincial, que se encuentran repartidas en diferentes edificios de la ciudad.

Una vez que el Gobierno regional ha desistido en su intento de situar este inmueble en uno de los edificios de oficinas que se encuentra en la parcela que ocupaba la antigua factoría de Altadis, que en la actualidad es propiedad de la Zona Franca y se ha integrado en su recinto interior, García manifestó ante las conversaciones que está manteniendo con el Consistorio que "lo primero que se debe fraguar es que exista acuerdo", ya que "desgraciadamente, cada vez que se inicia cualquier tipo de colaboración con el Ayuntamiento tenemos un freno".

De hecho, la última propuesta que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía es la instalación de la futura Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco, un edificio al que pretende el Consistorio darle vida si consigue los fondos europeos de la EDUSI.

Para la dirigente provincial del PSOE, "el problema no está en los terrenos o en la Ciudad de la Justicia, el problema lo tenemos en que actualmente hay una autoridad municipal que no tiene un proyecto para la ciudad y que no es capaz de plantear alternativas serias para todas y cada una de las cuestiones que la Junta le está poniendo encima de la mesa".