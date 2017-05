García niega que Fran González haya sido relegado en Diputación

"Yo no voy a alimentar mentiras". La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, quiso cerrar ayer con esta aseveración tan tajante el debate sobre la situación que está sufriendo dentro del equipo de Gobierno de la institución provincial el diputado socialista Fran González, que se ha visto desplazado tras mostrar su apoyo a Pedro Sánchez en el proceso de elecciones primarias que está llevando a cabo el PSOE.

Precisamente, esta afirmación la realizó García antes de la inauguración de la jornada 'Cádiz mirando al futuro', que organizó ayer la Cámara de Comercio en el Palacio de Congresos dentro de los actos de la conmemoración del Tricentenario del Traslado de la Casa de Contratación a Cádiz. Una efemérides en la que González ha tenido un importante peso en su coordinación.

A preguntas de si González había quedado arrinconado dentro de los actos del Tricentenario que se han ido celebrando en los últimos días, García lo negó todo. Por un lado, indicó que en su labor al frente de la Diputación "no mezclo lo institucional con lo orgánico". En relación con la citada conmemoración, añadió que "no es ni siquiera un objetivo de esta presidenta ni, si me apuras, de un diputado. Es un objetivo de todo el Gobierno". Por ello, la socialista recalcó que González ha tenido el apoyo de la institución provincial en la organización de las diferentes actividades, además de recalcar que los diferentes actos han sido realizados por cada una de las áreas implicadas.

Por ello, la presidenta de la Diputación insistió en que "hay tanto trabajo por hacer que yo no me paro a pensar si hay alguien que viene a un acto o viene a dos". Una sentencia que realizó mientras que se afanó en remarcar a los periodistas que Fran González había acudido a la inauguración de esta jornada, en la que también estuvo presente el diputado socialista Jaime Armario.

De hecho, y a pesar de que las diferencias son notorias, González y Armario compartieron la primera fila del salón de actos del Palacio de Congresos durante la presentación de 'Cádiz mirando al futuro', en la que Irene García acompañó al presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual.