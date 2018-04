"Gadita hasta el tuétano": de caballa en La Caleta y baño en La Victoria

"Me siento gadita hasta el tuétano, aunque estoy muy orgulloso de los años que llevo en Algeciras", argumentaba este cura diferente en una entrevista con Europa Sur. "No me olvido de que nací en Cádiz y que mi familia es de allí. Y para que no se me olvide, todos los veranos me voy un día a bañarme en La Victoria, paseo por mi barrio y por la noche me como unas caballitas en La Caleta".

Sebastián Llanes Blanco nació el 8 de enero de 1939 en el barrio de Santa María, en la casa Lasquetty, junto al Nazareno, estudió en el colegio del Campo y luego en La Mirandilla. El 19 de julio de 1962 fue ordenado sacerdote, apadrinado por la cofradía de la Sentencia de Cádiz. Pocos días después celebró su primera misa en La Merced. Tras pasar unos meses en Santo Tomás, el 15 de octubre de 1962 llegó a la parroquia de La Palma de Algeciras.