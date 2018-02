La Fundación de la Mujer no es cosa de hombres

Primero destituyeron a la concejala de la Mujer, Ana Camelo, como vicepresidenta del Consejo Rector y ahora nombran a un gerente en contra del posicionamiento del equipo de Gobierno, que prefería a una mujer experta. La 'toma' de organismos municipales por parte de una oposición mayoritaria suma y sigue después de la modificación de estatutos impulsada por Ciudadanos, que está permitiendo que la representación en ellos sea proporcional a la del Pleno.

El último episodio, el del pasado miércoles, supuso la reconfirmación de la pérdida de la Fundación de la Mujer por parte del equipo de Gobierno respecto al principio de la legislatura, cuando tenía la mayoría en el seno del Consejo Rector. Podemos y Ganar Cádiz cargaron ayer a través de un comunicado contra la decisión tomada por el órgano -legítima, tal y como establecen los estatutos de la Fundación- en el que "condenan que la oposición haya puesto al frente del grupo de mujeres expertas que trabajan en la Fundación de la Mujer a un hombre no experto".

Ambas formaciones consideran que "esta decisión no contribuye a romper el techo de cristal con el que se enfrentan todas las mujeres a la hora de acceder a puestos de mayor responsabilidad y reproduce las lógicas machistas que son el origen de las distintas violencias que sufren a diario las mujeres".

Sin embargo, no consta que los vocales del equipo de Gobierno presentasen a ninguna candidata. Pero sí la destitución de la anterior gerente. Y no parece ni lógico ni sensato pensar que haya sido la exigencia por parte de la oposición de que la libre designación fuese entre funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento la que haya impedido la presentación de una candidata experta. Porque en Cádiz seguro que las hay. Con preparación y brillantez de sobra.

Y si bien es cierto que en el curriculum del recién nombrado gerente, José Carlos Vera Jiménez, no consta ningún Máster en Políticas de Género o Igualdad de Oportunidades, sí que es de los tres candidatos que cumplían con los requisitos de la convocatoria quien el Consejo Rector ha estimado que acumula mejor formación y experiencia en un aspecto muy específico, pero vital en la prevención de las peores consecuencias de la violencia de género: la autoprotección y defensa de las víctimas respecto a sus agresores.

Al mensaje por parte del equipo de Gobierno de que la gerencia de la Fundación de la Mujer no es cosa de hombres -al menos no de los que consideran "no expertos"- lo que ha venido a responder el Consejo Rector con su decisión es que es soberano y que a él le corresponde "el gobierno y administración" de la fundación, en tanto que organismo autónomo, según se recoge en el artículo 8 de sus estatutos (disponible en http://institucional.cadiz.es/area/documento/estatutos-de-la-fundación-municipal-de-la-mujer).

De hecho, la Concejalía de la Mujer, a la que está adscrita la fundación, solo tiene las atribuciones que le encomienda el artículo 27: "Recibir anualmente el inventario de bienes de la Fundación para su fiscalización" y "efectuar el control de eficacia de la fundación", recordó ayer la vicepresidenta del consejo rector y edil de Ciudadanos, María Fernández-Trujillo.

Entonces ¿cómo funcionará de aquí en adelante la fundación? "Como decida la mayoría de su Consejo Rector en relación a todas las competencias que le atribuye el artículo 11", insiste Fernández-Trujillo. Una tarea que se adivina cuanto menos difícil si es la Concejalía de Ana Camelo la que al final tiene que controlar su eficacia.

Podemos y Ganar Cádiz consideran "lamentable el papel de la oposición ya que con tal de dañar al equipo de Gobierno, son capaces de saltarse todas las reivindicaciones feministas". Y añaden que "Ciudadanos se ha convertido aquí y en otros organismos municipales en el vocero del PP, la cara visible de las mismas políticas inservibles de siempre que encarna. Y el PSOE, con su apoyo a la derecha de la ciudad, está yendo en contra de lo que defiende su propio partido".

Ambas formaciones políticas acusan a Ciudadanos de "no creer en la lucha contra las violencias machistas" por querer "reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género para acabar 'con la asimetría penal por cuestión de sexo', algo que en su día rechazó el TC".

Por último resaltan que "el hecho de que la vocal de las asociaciones de mujeres se abstuviera manifiesta al menos sus dudas sobre la idoneidad del candidato impuesto por la política del ordeno y mando de Ciudadanos, PP y PSOE en la ciudad". Este periódico intentó ayer recabar su opinión al respecto, pero declinó hacerlo.