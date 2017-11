De la Fuente: “Las zancadillas del Partido Popular no han podido frenar la municipalización”

El presidente de la empresa municipal Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha asegurado que “las zancadillas del Partido Popular no han podido frenar la municipalización, un proceso que ha se ha realizado conforme a lo establecido por el acuerdo plenario y lo acordado en las juntas generales de las empresas pertinentes”.

De la Fuente ha afirmado que “pese a las zancadillas, los obstáculos y todo tipo de artimañas que van más allá de lo político, el Partido Popular, con Ciudadanos como escudero, no ha podido frenar otra vez el proceso de municipalización”. A su juicio, “no saben ya qué hacer, qué buscar, para detener lo que democráticamente no pueden frenar”. Frente a este, ha añadido “seguimos avanzando para frenar ese proceso de privatización inaugurada por el PP, que se dedicó a vender y arrebatar a la ciudadanía lo público para depositarlo en manos de unos pocos”.

El presidente de Cádiz 2000 y concejal de Medio Ambiente, ha señalado que “el Partido Popular no ha tenido la responsabilidad política que se le exigía en estos momentos tan importantes” ya que “no se han molestado en leer siquiera los últimos informes del Interventor”. “Venían con un discurso preconcebido y así lo han soltado en la Junta general en la misma línea que estos dos años y medio: ruido y embarrar para no entrar en un debate político de verdad, pues en el debate, no tienen argumentos”.

Álvaro de la Fuente ha vuelto a incidir en que “éste ha sido el proceso de municipalización de la historia con más informes (una treintena) y todos ellos favorables”. Desde este Equipo de Gobierno “se ha llevado a cabo un ejercicio de responsabilidad incomparable puesto que cada uno de los pasos que se han llevado a cabo han tenido lugar exactamente conforme a lo establecido en el acuerdo plenario del ayuntamiento y lo acordado en las juntas generales de las empresas pertinentes”.

En cuanto a la aprobación con los votos del PP y Ciudadanos de iniciar acciones de responsabilidad contra su persona como presidente de Cádiz 2000, ha recriminado a estos partidos que “no hayan sido capaces de explicar qué daño se ha producido a la empresa” y “no han sido capaces porque no se han producido tales daños”. Por tanto, ha insistido, “se trata de una decisión más del PP para enfadar el proceso de municipalización, una zancadilla más que, como no pueden frenar la municipalización, apuntan y ponen directamente en la diana a quien la está encabezando”.