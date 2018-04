Fuego en el 'dormitorio' de personas sin hogar en el Museo del Títere

Estaban al caer las once de la noche del viernes cuando un grupo de voluntarios de la organización Calor en la Noche se encontraron con una triste situación en los bajos del Museo del Títere. Tres mujeres en estado de nerviosismo y que no paraban de llorar le relataron a los jóvenes cómo habían incendiado el lugar donde dormían mientras una de las víctimas se encontraba dentro del campamento cambiándose entre unos cartones. Ante los gritos de auxilio de la mujer, otra persona sin hogar la sacó del fuego y, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.

"Nosotros habíamos pasado ya por allí sobre las nueve y cuarto pero no había nadie y todo estaba correcto, pero como sabemos que en ese lugar duerme gente nos volvimos a pasar al finalizar la ronda, sobre las once de la noche, y nos encontramos con la situación", explica uno de los voluntarios de la organización solidaria que también confirma que los bomberos acudieron a apagar el fuego "y se fueron". "Se llamó también a la Policía y acudieron a la llamada porque las mujeres estaban muy asustadas ya que, en sus palabras, sabían quién habría podido provocar el fuego y tenían miedo a que volviera, de hecho, incluso se querían ir a Santa Bárbara a dormir para que no las encontraran", relata.

En la oficina de Bomberos sólo consta que la noche del viernes se produjo "un pequeño incendio de basura" que se resolvió "en unos 20 minutos" en lo que fue su sede, el actual Museo del Títere, pero, al parecer, el jefe de guardia no dejó al jefe de zona ningún parte de que en el suceso hubiera habido personas afectadas.

Por parte de la Policía Nacional, también se confirma que efectivos del Cuerpo acudieron al lugar de los hechos pero que "ya se había resuelto el fuego sin lamentar heridos" y que, siguiendo el procedimiento, "se han abierto diligencia y la investigación está abierta con el fin de determinar si el incendio fue intencionado o fortuito"