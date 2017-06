C UANDO el equipo de José María González tuvo sobre la mesa la propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Rosario, sin duda se le pasó por la cabeza que si votaba en contra caería sobre ellos las iras de los sectores más conservadores de la sociedad gaditana.

Por contra, nunca pensaron que serían los suyos, los que le jalean a través de las redes sociales, los medios digitales nacionales y las televisiones cercanas a los postulados de Podemos e incluso sus propios socios de gobierno, los que, a modo de fuego amigo, convertirían esta decisión en una causa política ideológica con González y los suyos.

Es entendible y elogiable la postura de los dos ediles de Ganar Cádiz. Apuestan por un Ayuntamiento laico por lo que esta medalla les chirría en su concepto de sociedad, aunque ello no impida que uno de estos concejales esté al frente de la concejalía que lleva la Semana Santa. En todo caso, algo les habrá hecho cosquillas en sus estómagos cuando se vieron obligados, ¿por quién?, a elaborar una extensa nota para justificar su voto contrario.

En cuanto a Podemos-Cádiz su apoyo a la medalla tiene una justificación tan asumible como el no de Ganemos. Frente a sus socios, tienen un planteamiento de ciudad más cercano a la forma de ser de los gaditanos. Y al igual que manejan el Carnaval, las actividades playeras e incluso el fútbol, como elementos esenciales de la cultura de Cádiz, también reconocen este papel en una iglesia enraizada en el pueblo, como la Semana Santa o la veneración a la Patrona. No debería de chirriar pues tenemos a un alcalde carnavalero, forofo del Cádiz C.F. y que sale en la procesión del Nazareno. Y no pasa nada. Es, al fin y al cabo, el adn de una buena parte de la población.

Por eso, más allá de la inusitada defensa de su voto por parte de Ganemos, nada debería de haber pasado tras la concesión de la medalla a la Patrona. Hasta que el fuego amigo animó tertulias, rellenó artículos e incendió unas redes sociales que hasta ese momento siempre habían obviado cualquier crítica a la gestión del gobierno de José María González.

Más allá de la decisión judicial del Caso Matadero, que ha puesto en una delicada situación política a la concejala Eva Tubío (como al PSOE y a la Junta de Personal, cuyos directivos siguen al frente como si no hubiera pasado nada), este fuego amigo ha aguado en parte la celebración de los dos años desde que José María González fue nombrado alcalde de Cádiz.

Ya hace unas semanas realizábamos en estas páginas una reflexión sobre estos 24 meses de gobierno. Claros y oscuros lógicos en quienes se ponen por primera vez al frente de una ciudad, y más cuando es una ciudad tan complicada como la de Cádiz, con una deuda disparatada que dificulta acciones de gobierno ágiles, y tan dependiente de otras administraciones en cuestiones tan esenciales como el paro y la vivienda.

Porque es preocupante que nos centremos en la virtud o no de conceder una medalla a una Virgen y que a los dirigentes nacionales de Podemos o IU se les escuche opinar sobre este trascendental asunto y no lancen sus críticas antes el escaso apoyo de las administraciones central y regional para con Cádiz a la hora de poner soluciones a los problemas de la ciudad.

En todo caso, esperemos que el gobierno de José María González no pierda ni un minuto en esta polémica y sí reflexione sobre cuál debe ser su plan de actuación para la ciudad para los dos próximos años, antes de las elecciones de 2019, que son esenciales para Cádiz y, lógicamente, para la coalición que lidera si quiere mantenerse en el poder.

Atendiendo a la lógica de la realidad de la ciudad, este análisis no debería de ser muy complicado de enhebrar. Pero si vemos cómo el gobierno se está liando en cuestiones tan importantes como la reordenación de los Servicios Sociales (cerca de dos años de trabajo para saber cuántos parados hay en Cádiz, por ejemplo), mucho nos tenemos que acaben perdiendo un tiempo que no tienen.

Aquí deberían de aprender de los errores que llevaron al PP a perder el poder en Cádiz: tanto se concentraron en obras en la ciudad que no atendieron de la forma más adecuada a las necesidades de cientos y cientos de familias con graves carencias.

Ahí están los datos de varios barrios de Puerta Tierra aportados por la Edusi, de cuyo desarrollo habrá que exigir agilidad y asambleas para debatir los planes a ejecutar.

Aunque la imagen de José María González no parece haber sufrido desgaste en estos dos años, no debe olvidar que una parte importante de su granero electoral proviene de los colectivos de ciudadanos más necesitados (y de los que estaban quemados con el PSOE, e incluso algún despistado del PP). Urge acciones en materia de Servicios Sociales, más allá de la aprobación semana tras semana de las ayudas asistenciales, pues para eso ya estaba el Partido Popular.

González y los suyos deberían de presionar hasta el límite a la administración regional para que active de una vez por todas la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo, ejecute la eterna segunda fase de Matadero y concluya la también eterna reforma del Cerro del Moro. El Ayuntamiento también tendría que idear medidas para sacar al mercado los numerosos solares y fincas de su propiedad que están vacíos, promoviendo cooperativas con los propios vecinos. Y a la administración central se debe presionar para que se ponga en uso, con nuevas empresas y la consiguiente creación de empleo, los amplios terrenos de la Zona Franca hoy abandonados. No olvidemos que han pasado ya seis años desde que el PP anunció 5.000 empleos en estos terrenos y 600 millones de euros en inversión pública y privada. En cuanto al papel municipal, éste se centra en tener la ciudad preparada: iluminación, limpieza, calles bien urbanizadas, fácil acceso, buena promoción exterior, trámites burocráticos ágiles... para facilitar la apertura de negocios relacionados con el sector terciario.

Empleo y vivienda. Es el binomio esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tras ellos, crecen las ventas del comercio tradicional y los ciudadanos cuentan con fondos para el ocio y la cultura.

Mientras, se pueden ir cuidando más las calles y plazas, donde el deterioro es cada vez más evidente; agilizar obras como Plaza de Sevilla; confiar en la rapidez de operaciones como Valcárcel, Tiempo Libre o carril bici y concluir los pliegos para mejorar los servicios de limpieza y autobuses. Que no es poca tarea para los próximos dos años.