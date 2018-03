Francisco Cano considera que se ha hecho justicia con la resolución final del Supremo

Una vez solucionado el problema judicial que tenía y ante vuestro interés, paso a realizar el siguiente COMUNICADO:

1. Agradezco de manera extendida el apoyo incondicional que he recibido en todo este tiempo de espera de resolución. Ha sido abrumador el cariño y afecto que tanta gente de esta ciudad me ha mostrado. Me he sentido muy querido y un camino que podría haber sido arduo se ha convertido en una caminata en la mejor compañía. De corazón, a todos y todas, gracias.

2. La resolución final del Tribunal Supremo ajusta en Derecho y en Justicia lo que debería haber sido la sentencia de la Audiencia Nacional si entonces se hubiera analizado mi línea de defensa. Algo que no sucedió. Ya comenté en el comunicado emitido hace un año que la verdad y la Justicia saldrían a la luz. Ahora ha sido así.

3. Ante los once motivos que presentamos en el Recurso de Casación, el Tribunal Supremo solo ha tenido que analizar los tres primeros, que han sido por sí solos más que suficientes, para revocar la sentencia condenatoria. Y así se expresa en el sentencia definitiva del Tribunal Supremo.

4. El Departamento Artístico que yo dirigía actuaba a modo de editora independiente de obra gráfica. Existían otros departamentos artísticos con los que no teníamos relación alguna, así como suministradores externos de otros objetos (iconos, mobiliario, piezas de hueso, etc.) que no solo eran ajenos a nuestro Departamento sino que ni siquiera eran objetos de consulta por nuestro Departamento o relacionados con nuestras ediciones.

5. La producción de nuestro Departamento representaba una parte mínima de la obra que entraba en la empresa y que, según los peritos del Museo Nacional Reina Sofía, era precisamente la obra de mayor calidad y mejor valorada.

6. Igualmente se reconoció, por más de cien artistas de prestigio nacional e internacional y expresado en documento público, que la obra que se editaba en nuestro Departamento era de altísima calidad, innovadora y experimental como pocas veces se ha visto en España. Nuestra calidad editora aportaba solvencia artística a la producción general y ha quedado como ejemplo de buen hacer.

7. En nuestro Departamento jamás tuvimos relación con las inversiones financieras, ni con clientes, ni con los entresijos económicos de la empresa matriz. Todo ha quedado definitivamente demostrado.

8. Agradezco también a representantes y dirigentes de cuatro de los grupos políticos representados en el Pleno Municipal, a colectivos, asociaciones, entidades, fundaciones y muchos particulares que en estos días me han transmitido sus felicitaciones mediante llamadas, mensajes, en las redes, etc. haciéndome llegar su defensa de que la presunción de inocencia debe prevalecer como derecho fundamental.

9. Durante este tiempo de espera, a pesar de las limitaciones, he participado de manera particular e independiente en proyectos de construcción de ciudadanía, de cultura comprometida socialmente, en plataformas de debate y de información y en iniciativas de responsabilidad social. Seguiré con la misma entrega y compromiso con una ciudad que merece que lo colaborativo y participativo sustancie su desarrollo y su avance hacia una sociedad más igualitaria.

Esta ciudad ha demostrado, como dije en mi anterior comunicado, que tiene corazón y resistencia y que puede hacer funcionar el apoyo mutuo y las redes de cuidados siempre que se lo proponga. Solo es cuestión de diálogo y de respeto.

De nuevo, muchas gracias a todos y todas. Seguimos.

Francisco Cano