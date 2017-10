Fran González pone su trono en juego

2a la cadena del socialismo surgido del regreso de Pedro Sánchez a Ferraz hace unos meses le falta sólo el eslabón local. En Cádiz el actual secretario local y portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Fran González, ha llamado a los militantes socialistas de la capital a elegir el secretario local para los próximos cuatro años el 16 de noviembre.

González fue uno de los grandes triunfadores de la provincia porque decidió ir contra la corriente imperante en Andalucía, el susanismo de la todopoderosa presidenta de la Junta, y se puso del lado de Pedro Sánchez, que ganó la carera por el liderazgo nacional del PSOE y salvó de la quema al líder local, que cada vez se veía más lejos de la dirección regional y la provincial.

Sin embargo, el problema para él es que el escenario no ha variado mucho ni a nivel andaluz ni a nivel provincial, donde Susana Díaz y su brazo ejecutor en la provincia, Irene García, han vuelto a revalidar su poder.

De momento nadie se ha postulado para optar a la Secretaría General, ni siquiera el propio Fran González, aunque se da por descontado que se va a presentar. En las elecciones que hubo hace casi cinco años llegó a haber hasta cuatro candidaturas, entre ellas la de la entonces su máxima rival, Marta Meléndez.

Hoy el panorama parece que está mucho más despejado porque ni siquiera el susanismo vislumbra un caballo ganador que pueda poner en tela de juicio el poder de Fran González al frente de la agrupación local.

Sin embargo, uno de los nombres que empiezan a sonar en los mentideros socialistas es el de Raquel Arenal. El quid de la cuestión es si la dirección regional y la provincial van a abrazar esta posible opción alternativa para tratar e recuperar para sus intereses la agrupación de la capital de la provincia o van a mirar para otro lado ante la imposibilidad de contar con un candidato con capacidad para asaltar el liderazgo.

La otra corriente que se da en la provincia es la de los pizarristas, que en el proceso federal tomaron partido por Patxi López, es decir, la tercera vía alternativa. De momento estos están a verlas venir, pero lo cierto es que en el último congreso provincial consiguieron meter la cabeza en la ejecutiva, algo que no pudieron hacer los pedristas, ni siquiera Fran González.

A pesar de que no tiene a los susanistas ni a los pizarristas y hay una parte de los pedristas con los que ahora no se lleva bien, los seguidores de Rafael Román, hay gente en el PSOE que dice que Fran González podría aún así ganar si las dirección provincial no llama a arrebato.

Hasta ahora los movimientos contrarios a Fran González han sido más simbólicos que otra cosa en la agrupación local. La fuerza opositora se iba más en las palabras que en los hechos, ya que las asambleas las conseguía sacar sin muchos problemas el secretario local.