Fran González hubiera izado la bandera republicana en el foso

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, cree que el rifirrafe que se ha producido entre administraciones por la colocación de una bandera republicana en la plaza de la Constitución es "otra polémica más a la que, año tras año, nos tiene acostumbrado este equipo de Gobierno. No vamos a valorar la medida cautelar ordenada por el juez; respetamos la sentencia judicial y la acatamos, pero no entendemos esta polémica entre instituciones. Ahora es la bandera republicana. No deja de ser una polémica estéril que se aleja de lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos". En todo caso, González cree que se podía haber izado, en recuerdo de los fusilados, en el foso de la Puerta de Tierra.

Preguntado por este periódico, el concejal socialista, también miembro de la Diputación Provincial que organiza junto al Ayuntamiento las Jornadas de Memoria Histórica, opina sobre el significado de la enseña: "La bandera republicana y sus colores simbolizan una parte de la Historia de España arrancada por una sublevación y un golpe militar. Representa unos principios que no deben estar manoseados por nadie. Se están politizando las instituciones".

"Nosotros, como formación política implicada en la recuperación de la Memoria Histórica, la hemos alzado, pero dentro de la normalidad y en el contexto de un momento histórico. Tampoco entiendo por qué se ha puesto en la plaza de la Constitución, porque nadie lo ha explicado, y no en el foso, donde fueron fusilados tantos republicanos. Nosotros ya la hemos izado allí donde hemos gobernado y lo seguiremos haciendo", concluye el portavoz.