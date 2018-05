Fran González quiere liderar de nuevo la candidatura a la Alcaldía por el PSOE

Fran González aspirará a ser de nuevo el candidato a la Alcaldía por el PSOE. El actual portavoz municipal y líder de los socialistas gaditanos va a presentar su candidatura en el proceso interno que esta formación comienza hoy con el inicio del plazo de candidaturas al que podrá presentarse cada uno de los 440 militantes de la agrupación gaditana.

En el caso de que la de Fran González sea la única opción que se presenta, no habrá votación y sería proclamada a finales de junio, pero si hay otras candidaturas habría un proceso de primarias y votación de los afiliados que también tendría lugar a finales de junio.

Llevo mucho tiempo pensándolo pero uno llega al convencimiento de que tiene que tomar partido por las cosas"El PSOE ha demostrado tener un proyecto con identidad y un sello propio y eso posiblemente ha molestado"Hay miedo al fracaso pero al igual que otras veces, cuando doy un paso adelante, lo hago con todas las consecuencias"

Desde que el PSOE saliera del gobierno en el año 1995 tras la primera victoria de Teófila Martínez, va a ser el segundo candidato que repita si finalmente gana el proceso interno. El antecedente fue el de Rafael Román en 2003 y 2007, mientras que solo lo hicieron una vez Fermín del Moral (1995), María de la O Jiménez (1999) y Marta Meléndez (2011).

Fran González parte de unos resultados en las anteriores municipales en las que sólo sacó cinco ediles que lo llevó a ser la tercera opción política para los gaditanos en número de votos. Sin embargo, desde que se inició la travesía en el desierto que dura ya casi 24 años, ha sido la primera vez en la que ha tenido un papel decisivo ya que sus votos eran la llave o el candado para cualquier propuesta del equipo de gobierno.

En ello ha tenido mucho que ver la decisión y el paso que ha decidido dar Fran González: "Doy el paso fundamentalmente por una confianza clara en la propia ciudad, en el gaditano. Yo creo que el trabajo que hemos hecho en los últimos años de poner sensatez e intentar reconducir muchas situaciones, nos tiene que llevar como partido a tomar conciencia de nuestras posibilidades y tenemos que mostrarnos en las próximas elecciones en Cádiz como una verdadera solución para la propia ciudad", señalaba Fran González a este periódico acerca de las motivaciones que le han llevado a dar este paso.

Hay una cuestión importante y es que es lo que puede ofrecer el portavoz socialista a los gaditanos que no hiciera en la anterior ocasión. González asegura que para empezar "más experiencia en primer lugar. Por otro lado, hemos evidenciado solvencia en estos tres años de oposición en los que hemos tenido que tomar decisiones arriesgadas. Podemos mostrarnos en las próximas elecciones como una alternativa clara y como una vía de solución frente a un modelo agotado, que es el del Partido Popular, y también al de un equipo de gobierno que ha desaprovechado la oportunidad que le brindamos". En este sentido tiene claro que "la ciudad no está ya para inventos" y para ello vende la estructura de una organización como la del PSOE.

Pese a ese papel de sensatez que dice que ha tratado de tener en estos años, para muchos ha sido el que le dio el bastón de mando a Podemos y para otra parte de la población, el que le ha puesto palos en las ruedas al actual equipo de gobierno. Sobre si esto puede ser un handicap de cara a su imagen y a los resultados electorales, Fran González señala que "me he prometido que vamos a plantear este tema desde el positivismo. Hay que plantearlo más desde el punto de vista de que facilitamos un cambio por un lado, y por el otro, que también hemos tratado de reconducir cuestiones que fueran sensatas y lógicas". Para ello pone como por ejemplo la situación dada con los presupuestos: " En 2016 advertimos de sus incoherencias y problemas y ahora hemos tendido la mano para hacer unos presupuestos reales".

El que aspira a ser candidato a la Alcaldía considera que "el PSOE lo que ha demostrado en todo momento es tener un proyecto con una identidad y un sello propio y eso posiblemente ha molestado". Y en este sentido saca pecho acerca de que "a mí me gustaría saber de los proyectos que hay actualmente en la ciudad cuál es el que no tiene el sello del PSOE".

Fran González afirma que se siente respaldado por el partido para dar este paso, teniendo en cuenta el distanciamiento que había tenido con las direcciones provincial y regional tras su apoyo explícito y público a Pedro Sánchez: "Me siento respaldado por las direcciones del partido pero ahora es un momento en el que los que tienen que hablar son los militantes de la agrupación".

Para las primarias a la Secretaría general de Cádiz se formó una candidatura anti Fran González y desconoce si esto va a ocurrir de nuevo porque "en la agrupación hay 440 militantes y, por lo tanto, podría haber 439 candidatos. No obstante, sí le digo que nunca me he propuesto como candidato anti nada porque eso es un error".

Las próximas elecciones municipales parece que se presentan como el choque entre dos bloques, por un lado el de Podemos y el PSOE y por otro el del Partido Popular y el de Ciudadanos, algo de lo que discrepa el líder de los socialistas: "Creo que ahora hay simplemente dos modelos, el que representa el equipo de gobierno y el del PSOE, porque entonces nadie podría explicar la marcha de Teófila y la situación de desorden que hay en un partido como el PP". En este sentido, tiene muy claro que "sin minusvalorar a nadie lo que se está planteando es que la ciudad requiere una transformación y el debate que tenemos que dilucidar en las próximas elecciones municipales, es quién puede llevarla a cabo".

González dice que si retrocediera en el tiempo al 13 de junio de 2015, volvería a hacer lo mismo para facilitar un cambio de gobierno. ¿Si se diera el mismo escenario en 2019 haría lo mismo?: "Lo único que si tengo claro es que salimos a ganar de verdad y ahora no me planteo ni siquiera tener llegar a entendimientos o acuerdos con ninguna otra formación. Queda poco más de un año y el PSOE no sale sólo a sacar unos buenos resultados sino a ser el primer partido en apoyo por parte de la ciudadanía".

Una de las cuestiones que se le critica es que su sustento de vida económico está en la política. González reconoce que es una realidad que su sueldo procede de la política "pero aporto en mi día a día mucho a la política. Esto tiene mucho de vocación. Ahora mismo por encima de las cuestiones personales lo que hay que plantear qué es lo que estás defendiendo y qué representas para la propia ciudad. Este es un momento para arriesgar, para comprometerse y buscar soluciones y ahí no va el sueldo ni otras cuestiones".

También niega que haya habido cualquier tipo de negociación con su partido para dar este paso porque "todo lo que se trate lo tendrán que decidir los militantes, no caben mesas de camilla".

González reconoce que tiene miedo al fracaso "como todo el mundo, pero hay un interés mayor que eso y es liderar un cambio en esta ciudad. Como en otros momentos, cuando doy un paso adelante, lo doy con todas las consecuencias".

De este modo afirma que lleva prácticamente desde el mismo momento de las municipales pensando si debía presentarse "con vaivenes y altibajos y con muchos momentos que hemos pasado muy duros, pero al final uno llega al convencimiento de que tiene que dar un paso adelante para tomar partido ante las cosas, segundo porque creo que la ciudad lo necesita y tercero porque es justo que el PSOE reivindique el papal que ha jugado". La lista municipal, por otra parte, no llegará hasta enero o febrero como mínimo.