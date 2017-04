Forja sostiene que el estudio de Anestesia "no es válido"

El director gerente del Hospital Puerta del Mar, Fernando Forja, restó ayer credibilidad al estudio realizado por profesionales de la Unidad de Anestesia y Reanimación del centro hecho público por este periódico, que reflejaba graves irregularidades en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo.

Dijo que estaba seguro que "no se hizo con mala intención", sino que los profesionales de Anestesia "vieron algo que les preocupaba y decidieron investigarlo". Para él, el problema de este informe se encuentra en que "tiene importantes errores desde el punto de vista metodológico" porque la persona que lo realizó "no conoce bien lo que es la metodología de los estudios tipo auditoría", y eso hace que "pueda llegar a conclusiones que son erróneas".

Recordó que el estudio -que fue encargado por el jefe de la Unidad de Anestesia y en el que participó un grupo de profesionales- recoge más de 170 casos de los años 2013, 2014 y 2015. "Son los casos más complicados, los que ellos han visto que se han complicado porque son los más complejos y los que han tenido peores resultados quirúrgicos. Entonces, en vez de analizar las cerca de 8.000 intervenciones quirúrgicas que se hicieron en esos tres años, se cogen los 177 casos más complicados y, evidentemente, los resultados que van a salir de ese estudio no pueden ser fiables, porque no se ha cogido la muestra adecuada". De este modo, concluyó que "los resultados no son válidos. El estudio no era válido para medir lo que realmente tenía que medir".

Respecto a las denuncias realizadas de forma anónima a este periódico de acoso laboral por parte del jefe de Cirugía General hacia los profesionales de su equipo, y sobre el control que este responsable de Unidad realiza de los materiales y técnicas quirúrgicas, Forja aseguró que no le constan y que si tuviera conocimiento de ellas, "obligatoriamente debería actuar". Sobre este asunto, indicó que "en todos los sitios donde hay muchas personas trabajando, las relaciones son complicadas", por lo que considera que "se han sacado las cosas de quicio" y probablemente lo que ocurra es que "haya problemas de comunicación personal". No obstante, aseguró que la Dirección del hospital tiene que estar atenta a este tipo de cuestiones y "si me llega cualquier información fidedigna de que hay problemas, mi obligación como gerente es estudiarlo".

Se le recordó que los profesionales de la Unidad de Cirugía manifestaron por escrito al anterior gerente del hospital el "profundo malestar" que existía con la dirección de la Unidad "por múltiples motivos y muy graves", pidiendo una toma de declaraciones a los miembros de la Unidad asegurando la confidencialidad, para que el gerente pudiera tomar conciencia de la situación "que no se puede aguantar más tiempo". Una petición a la que hizo caso omiso. Fernando Forja dijo que desconocía ese escrito, pero que él tiene las puertas abiertas para todos los trabajadores del hospital y está a disposición de los cirujanos para escucharlos de primera mano y resolver el problema que pueda haber.

Aseguró que si se demuestra que realmente hay algún problema, "mi obligación es tomar medias".