Flores felicita a González y alerta del "descontento"

"Sólo me queda dar un paso atrás, o al lado, callarme y ponerme a disposición del secretario local". Blanca Flores habla así en declaraciones a este periódico el día después de su derrota en la asamblea local del PSOE celebrada en la noche del jueves y en la que Fran González revalidó su victoria de hace cinco años. Blanca Flores, que felicita a su compañero de partido, se remite a los resultados y piensa que éstos revelan, además de la victoria de Fran, un "descontento en un sector importante de partido" que la nueva ejecutiva, a su juicio, "debe tener en cuenta".

La candidatura de Fran González ganó en la asamblea local del partido, celebrada en su sede de Gaspar de Pino, por un total de 185 votos frente a los 116 de la de su rival. En total, votaron 305 militantes los 437 que estaban inscritos en el censo y que tenían derecho a acudir a las urnas. Así, hasta 132 socialistas gaditanos decidieron abstenerse y no se pronunciaron en esta elección interna.

Flores, que evidentemente felicita a González y se pone a su disposición como responsable local del partido, cree que estos resultados arrojan también un "descontento evidente en un sector importante" del PSOE de Cádiz. Un descontento que Blanca Flores afirma que ha estado "latente" durante estos años y que no se ha hecho público para "no hacerlo a destiempo. Cuando tocaba, se ha hecho".

De ahí que Blanca Flores piense que será trabajo de la nueva ejecutiva "integrar a todos los militantes y arreglar este descontento. Será su labor". La hasta el jueves por la noche candidata a responsable del PSOE gaditano cree que, en todo caso, el partido sale "fortalecido siempre de un proceso asambleario como el que hemos tenido. Es necesario porque fortalece el funcionamiento orgánico".

Blanca Flores aclara también que su intención no fue quitarse de en medio tras la derrota electoral, sino que escenificó su paso al lado en un contexto además de euforia en el sector de Fran González por la victoria. "Creo que no cabía mi valoración en ese momento. Estuve fuera de la sede hasta que me marché". Blanca Flores también piensa que este resultado puede no tener influencia en la elección del candidato del partido a la Alcaldía: "Esto no era una carrera a la Alcaldía, son dos cosas distintas. Esa carrera ya llegará conforme a lo establecido en el 39 congreso federal de los socialistas".

El de nuevo secretario local del PSOE gaditano, por su parte, ya dijo a la prensa tras su victoria que su intención serás "redoblar el esfuerzo para Blanca Flores y la gente de su candidatura porque el PSOE sólo puede tener una voz".