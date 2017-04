La Flampa sostiene que la enseñanza pública debe vender mejor sus virtudes

"El colegio Andalucía tiene un programa de matemáticas que es pionero. ¿Quién lo conoce? Muy poquita gente". Esta frase resume lo "frustrante" que resulta para la enseñanza pública sacar la cabeza en la capital gaditana ante la supremacía de la concertada. Después de conocerse, según los primeros datos de escolarización del curso 2017-2018, que dos de los centros públicos, el citado Andalucía y el Adolfo de Castro, no han recibido solicitud alguna para Infantil de 3 años, el presidente de la Flampa Gades (Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cádiz), José Guillén, a pesar de admitir que el problema "viene de lejos", porque "se estaban cerrando colegios y no había conciencia de que esto podía pasar", también reconoce que "llevamos mucho tiempo sin vender bien la enseñanza pública, a diferencia de la concertada, que lo hace mejor". Estima que la enseñanza pública no se hace visible todo lo que debiera. "Tenemos que vender lo nuestro: el profesorado, el equipo directivo y las familias. Ser más imaginativos. Implicar a toda la comunidad. No se vende bien la escuela pública y eso hay que reactivarlo. Pocos son los colegios que celebran jornadas de puertas abiertas para explicar qué se hace dentro", apunta Guillén. A su juicio "lo que más influye es el desconocimiento que se tiene de lo que se hace en los colegios públicos. Del trabajo que hacen los profesores y de los programas que se ponen en práctica".

Alude el representante de la Flampa al estado de algunos colegios. "Es difícil crear un compromiso entre el Ayuntamiento y la Junta para arreglarlos. Los padres solos no podemos y tiene que haber un impulso de las administraciones para las obras". Y va a más cuando indica que "no ayuda, más bien lo contrario, que se vea el desencuentro entre Ayuntamiento y Junta por el arreglo de un colegio en mal estado, como ocurrió en el Carlos III. No invita a que los padres elijan colegios públicos. Eso da mala prensa". Y califica como "sintomático" que los dos colegios de nueva construcción, Reyes Católicos y Carola Ribed, "sean de los más demandados". Y es que, según señala Guillén, "los padres quieren las mejores instalaciones para sus hijos. Por eso es complicado competir con la concertada. Tienen mucha ventaja con esas prestaciones, con las actividades extraescolares y la tradición familiar de quienes quieren que sus hijos vayan al mismo colegio al que fueron sus padres. Ese déficit de actividades e instalaciones nos deja en desventaja". Guillén lamenta que "colegios como San Felipe Neri o Salesianos estén llenos de niños por las tardes y en los públicos ocurra todo lo contrario".

El déficit de actividades e instalaciones nos deja en desventaja con la concertada"Si no invertimos la situación a medio plazo, Cádiz tendrá en el futuro solo seis o siete colegios públicos"

Habla del estigma de algunas zonas más deprimidas de la ciudad, cuyos colegios no están entre los preferidos para los padres. Por eso defiende que la escuela pública "tiene más capacidad, y más medios, para atraer a alumnos con necesidades educativas especiales. Eso es muy positivo. El colegio tiene que ser reflejo de la sociedad y ofrecer normalidad".

Dada la situación de la educación pública, desde la Flampa se señala que "en el Consejo Escolar Municipal estamos estudiando proponer a la Junta de Andalucía que baje en Cádiz la ratio en Educación Infantil por la situación especial que vive la ciudad en cuanto a la escolarización. Sería más fácil el reparto de niños". Este año por primera vez la Federación, junto al Ayuntamiento, ha puesto en marcha una campaña a favor de la educación pública. "Al menos hemos empezado por algo, pero esto es un trabajo de poco a poco. Se trata de invertir la situación a medio plazo, pues a corto plazo es difícil", declara Guillén. Como bien dice, harán falta muchas iniciativas. José Guillén es rotundo al concluir que "si no arreglamos esto, Cádiz tendrá en un futuro solamente seis o siete colegios públicos".