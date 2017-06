Fiscalía no acusa al alcalde por injurias y calumnias en el caso Loreto

La Fiscalía ha decidido no formular acusación contra el alcalde de Cádiz, José María González, el ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, por sus declaraciones en el caso Loreto.

El primer edil manifestó que el anterior equipo de gobierno del PP había permitido "a sabiendas" el suministro de agua contaminada en octubre de 2014 en este barrio, lo que provocó el corte del agua durante dos semanas.

Este "a sabiendas" llevó al Partido Popular a presentar una denuncia en los juzgados acusando al alcalde, al concejal y a su asesor de haber cometido un delito de injurias y calumnias.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz archivó provisionalmente esta causa al entender que era un caso de crítica política, criterio que también respaldó el Ministerio Público.

El PP recurrió entonces este sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Cádiz, órgano que decidió devolver el procedimiento al Juzgado de Instrucción para que realizara las diligencias oportunas. Así pues, a principios de año la juez tomó declaración a los tres denunciados, a los denunciantes así como a varios testigos.

A finales del pasado mes de marzo la magistrada solicitó que las partes implicadas presentaran sus respectivas calificaciones. Hoy la Fiscalía ha hecho público que no va a presentar escrito de acusación contra el alcalde, su asesor y el ex edil. El fiscal vuelve a insistir en que se trata de un asunto de "crítica política" y, por lo tanto, no se incurre en injurias ni calumnias.