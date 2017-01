Fernández pide un relevo en la gestión económica del Consistorio

El concejal del PP José Blas Fernández ha reclamado un cambio en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento en la gestión económica de la ciudad, que dirige el concejal de Hacienda, David Navarro, tras no materializarse durante el 2016 la venta del módulo destinado para un hotel en la Tribuna del estadio Ramón de Carranza. Una variación que permita, según Fernández, poner "al frente de las cuentas municipales a alguien que sepa y pueda dar respuesta a este desastre" tras incluirse en los presupuestos municipales del pasado ejercicio una partida de ingresos de 9,8 millones de euros correspondiente a la enajenación del espacio hotelero del recinto deportivo.

El edil popular se remitió a las palabras de Navarro en mayo del año pasado en las que "decía literalmente, y son palabras suyas, no nuestras, que se le podría decir que no tiene ni idea de economía y que no es responsable con el dinero público. Más claro agua. Si él cree, tal y como dijo, que no sabe de economía ni tiene cuidado con el dinero público, ¿qué cree que tiene que hacer el señor Navarro? Pues eso. No le vamos a pedir la dimisión. Simplemente apelamos a su responsabilidad para que actúe en consecuencia con sus palabras".

Fernández siguió haciendo referencia a otras declaraciones realizadas por Navarro en el Pleno municipal del pasado mes de septiembre para reclamar un relevo en la gestión de las cuentas del Ayuntamiento. El edil recordó cuando dijo que "si los demás grupos no pensábamos que ellos no eran conscientes de la magnitud de lo que puede suponer a las arcas municipales y sobre todo a la ciudad de Cádiz que no se vendiera el estadio antes del 31 de diciembre". A esto contestó Fernández que "evidentemente, sí creemos que son conscientes del desastre que supone sustentar un presupuesto en ingresos ficticios, con 10 millones del estadio y 8,5 millones de la Junta".

Por ello, el popular sentenció que "como creemos que saben perfectamente en el lío que han metido al Ayuntamiento y a la ciudad, esperamos que actúen en consecuencia", por lo que reclamó que "tomen las medidas personales que tienen que tomar".

Ante la fallida venta del estadio, Fernández afirmó que "la ciudad afronta 2017 con unos presupuestos en total desequilibrio económico con grandes perjuicios, pues contar, de entrada, con esos millones de menos hace que la prórroga de presupuestos para el 2017 sea desastrosa".

El edil del PP denunció que a los presupuestos hay que restarles "19 millones de euros menos", por lo que consideró que queda "un presupuesto pobre para esta ciudad gobernada por inexpertos y por personas que ponen en peligro las arcas municipales".