Fernández ve "lógicas machistas" al nombrar un gerente para la Fundación de la Mujer

La concejal de Asuntos Sociales y miembro del consejo rector de la Fundación Municipal de la Mujer, Ana Fernández, valoró ayer los últimos acontecimientos sucedidos en este organismo municipal; y al igual que ya hiciera su partido político (Podemos), Fernández denunció el nombramiento de un gerente varón, que "no va a ayudar a romper el techo de cristal que sufrimos todas las mujeres cuando queremos acceder a cargos de responsabilidad". "Seguimos reproduciendo lógicas machistas y mantenemos un sistema patriarcal que no favorece el empoderamiento y la lucha contra la desigualdad", lamentó Fernández en relación al nombramiento de un gerente (entre los tres varones que concurrieron a la convocatoria pública) para esta fundación.

Ana Fernández anunció que el equipo de gobierno está estudiando la impugnación de la votación que dio lugar al nombramiento del gerente, entendiendo que no se ajustó a la realidad, "como así transmitió la secretaría y la asesoría jurídica del consejo rector". "El consejo no fue un ejemplo de cordialidad ni de generosidad por parte de la oposición. Y desde luego no fue un consejo en el que se avanzara en ninguna medida para mejorar la situación de las mujeres de la ciudad", lamentó la edil.

Frente a esta posición, la líder del PP local, Teófila Martínez, dio también su versión de los hechos. "Me parece ridículo que no se pueda tener un gerente hasta que no se presente una mujer", reprochó, lamentando además la descalificación "a un funcionario público y su capacidad para gestionar por ser hombre".

Además, Martínez hizo memoria para arremeter contra la gestión del gobierno local en los inicios en torno a este asunto. "Como mujer tengo que decirles que al frente de esa fundación había una mujer: y la concejala (en referencia a Ana Camelo), muy lanzada, dijo que se fuera a otro sitio porque no tenía feeling con ella. El primer problema es que la izquierda radical aparta a los mejores funcionarios porque no tienen feeling con ellos", lamentó Martínez, que criticó al gobierno por falta de trabajo. "Nadie ha dicho todavía que aquí no se trabaja y que entonces se necesita un afín al frente de las áreas para que haga el trabajo del político", subrayó. Por último, reprendió duramente al alcalde de Cádiz por "levantarse e irse cuando no le gusta una cosa", en referencia a la actitud de González durante el consejo rector de la Mujer.