Fernández celebra la aprobación de un ROM que acaba "con el rodillo autoritario del PP"

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Ana Fernández, ha celebrado la aprobación inicial del nuevo Reglamento Orgánico Municipal que mañana será aprobada en el pleno. La edil, que ha liderado la gestión de este asunto que se propusieron los partidos desde el inicio del actual mandato, destacó el trabajo realizado durante meses para "conseguir un nuevo ROM participativo", en cuya redacción "han participado el equipo de gobierno, PSOE y Ciudadanos", remarcó Fernández.

Sobre el documento que mañana aprobará el pleno destacó algunos de los grandes cambios respecto al funcionamiento actual de los plenos. "A partir de ahora tendrán voz en el Pleno las entidades sociales, concluirá el grupo proponente el debate de las mociones, se centrará el mensaje y no habrá un rodillo autoritario del Partido Popular, tal y como nos tenían acostumbrado en un ROM que hicieron a su imagen y semejanza y que ni siquiera se ajustaba a la ley vigente", explicó la concejal. "Repito, no se ajustaba a la ley vigente", insistió.

También refleja la portavoz de Podemos que el documento elaborado está inspirado "en otros como el de Diputación, por ejemplo, y crea un espacio de debate en el que todos los grupos tienen los mismos derechos".

"Evidentemente el Partido Popular ni ha estado ni se le espera, porque sigue aferrado a su autoritarismo. Un autoritarismo que ha perpetuado durante 20 años en este salón plenario, donde limitaba y coartaba a la oposición. Ahora, como no tienen argumentos, se limitan a decir que hemos engañado o manipulado a la oposición. No, señor Romaní, hemos trabajado junto a ellas y ellos. Algo que ustedes desconocen porque en 20 años ningunearon y despreciaron a las bancadas opositoras", criticó Fernández, que siguió afeando la actitud del PP, que "no está acostumbrado a ese clima de colaboración, por eso ni se han sentado en la mesa de trabajo". "Y cuando vinieron a la última reunión, ni siquiera se habían molestado en leer el ROM. Han dado una imagen de vergüenza. Y lo más grave, han ignorado y no han cumplido con sus votantes que les eligieron para que les representaran en cada mesa de trabajo de este Ayuntamiento", denunció Ana Fernández.