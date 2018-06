Fernández afirma que las cuentas "son las mejores"

La decisión del Grupo Municipal de Ciudadanos de apoyar los presupuestos municipales de 2018, que se debatirán en un Pleno extraordinario el próximo martes, ha supuesto un respaldo definitivo para el equipo de Gobierno, dejando a un lado al Partido Popular, que ha sido el único que ha mostrado su rechazo a las cuentas para el presente ejercicio. Así lo entiende la concejala de Presidencia, Ana Fernández, que ayer aseguró que con esta decisión de la formación naranja, unida al apoyo inicial del PSOE, "creemos que es una manera de que se demuestre que nuestros presupuestos son los mejores presupuestos que puede tener esta ciudad".

Un voto afirmativo que difiere de la postura del Partido Popular, aunque la edil de Por Cádiz sí se puede reconoció ayer que no contaba con este partido para sacar adelante los presupuestos de 2018, los primeros que van a ser aprobados por el Pleno en la presente legislatura. "No contábamos con ellos", dijo Fernández, que argumentó que "nuestras maneras, nuestras prioridades no tienen nada que ver con las que ha manejado el Partido Popular durante todos estos años".

Con todo, la concejala resaltó de las cuentas, que recibirán el visto bueno de manera inicial el próximo martes, que "han puesto las necesidades más importantes como prioridades: vivienda, servicios sociales y empleo".

Por ello, aseveró que "cuando algo es tan evidente y cumple tanto con las necesidades reales, el resto de partidos, con esa responsabilidad que se le presupone a la oposición, pues los van a votar". A la espera de que se supere el trámite oportuno para que puedan ser usados por el Ayuntamiento, Fernández mostró su deseo de que "se aprueben y que podamos invertir ese dinero".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, tiró de ironía al asegurar que "la oposición, cuando vota con el Gobierno, acierta. Así que esperemos que siga acertando de aquí al final del mandato".