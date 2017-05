Fernández cree que el PP "está más preocupado por unos tuits que por la corrupción"

El escenario creado por la campaña de Podemos en redes sociales que denuncia una Trama Gaditana durante los 20 años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz sigue embarrado. Un juego en el que ayer la concejala de Presidencia, Ana Fernández, le devolvió al PP la amenaza sobre una nueva querella por injurias y calumnias contra la formación morada. A preguntas de los medios, Fernández afirmó que el grupo popular "está más preocupado por unos tuits que por el problema de corrupción que tienen en su partido, que es lo que tendría que preocuparle realmente", algo que llegó a afirmar que le sorprendió.

De esta manera tan escueta, pero tan directa, salió del paso la edil de Por Cádiz sí se puede -la marca de Podemos en las pasadas elecciones municipales- a las preguntas de los medios sobre esta campaña, en la que se traslada a Cádiz el Tramabús de la formación morada, poniendo en el centro de la diana a la exalcaldesa de la capital gaditana, Teófila Martínez, a la que califican como "la madrina".

Ésta no fue la única reacción a la Trama Gaditana que se produjo ayer. Con una opinión totalmente contraria, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, aseguró tras la firma del convenio entre el Gobierno andaluz y la UCA para la construcción del Centro de Transferencia Empresarial en el edificio del Olivillo que "no me parece una manera de comportarse", sobre todo "en una sociedad como la nuestra, llena de problemas diarios, siendo el principal de ellos el desempleo, y donde todas las miras de las administraciones tendrían que estar volcadas en arreglar los problemas de la gente".

Por ello, Jiménez Barrios calificó esta campaña como "fuegos de artificio" en un momento en el que "el Gobierno de España con su presidente a la cabeza debería estar dando explicaciones en el Congreso por los elementos de corrupción que hemos conocido en estos días". Por este motivo, consideró que lo que se está haciendo con esta acción es "distraer la atención ante lo realmente necesario".