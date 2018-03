La Federación de Peñas denuncia la pérdida de peso de la Junta de Fiestas

El Carnaval es un mundo muy diverso y con muchas aristas. Con dos esferas muy diferentes -el Concurso del Gran Teatro Falla y calle-, es imposible tener una imagen única de lo que sucede en esta fiesta entre los que la organizan -el Ayuntamiento- y los que trabajan para que salga adelante -desde las agrupaciones hasta las peñas-.

En tiempo de resaca y análisis, el concejal del PP Vicente Sánchez hizo el pasado martes su propio balance sobre el Carnaval que se nos acaba de escapar. Entre los temas que tocó, dejó entrever que existe "un divorcio más que acusado" entre el Ayuntamiento y los colectivos que realizan actos en la calle, poniendo un especial énfasis en la situación que se vive dentro de la Junta de Fiestas del Patronato del Carnaval al no tratarse en ella muchos temas de la organización, sino que se aprueban directamente por la Junta de Gobierno Local.

Uno de los problemas ha sido la pérdida de la subvención de la Peña La Palma-El Purri

"Realmente, más que divorcio creo que existe una falta de respeto, al menos, con la Junta Ejecutiva de Fiestas por parte de la concejala", contesta el presidente de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, Jesús García, a la pregunta sobre si existe este divorcio con María Romay. Y es que, según García, este organismo ha pasado "de tener el control sobre absolutamente todo en lo organizativo a no tener ninguno en la mayoría de las cosas al aprobarlas la Junta de Gobierno Local. Las cosas vienen ya impuestas y aprobadas".

Otro aspecto en el que también refrenda García las palabras de Vicente Sánchez es en la denuncia de la falta de apoyo desde el Consistorio a las entidades que organizan actos en la calle. "Lleva razón cuando dice que nadie del equipo de Gobierno de la ciudad es capaz de pasarse por las entidades. Esto es simplemente para sentir el apoyo del Consistorio. Cada vez hay más pegas y más trabas desde el Ayuntamiento", asegura García.

Una de las cuestiones que afecta a las entidades que ha supuesto un problema el pasado Carnaval ha sido la pérdida de la subvención que hasta el pasado año recibía la Peña La Palma-El Purri para la organización de su concurso de romanceros, que se tuvo que suspender. Sobre este hecho, el representante de las peñas señala que "el problema no está en que te retiren la subvención porque lo marquen las bases de la convocatoria, sino en que te lo dicen tres o cuatro días antes de empezar el Carnaval y te dejan sin poder de reacción". Por ello, aseveró que "no se puede trabajar de esta manera, ya que trabajan desde la provisionalidad". También incide en otro asunto como la licitación de las carrozas de la Cabalgata, ya que "hay que darle tres o cuatro meses a los artesanos" para su construcción, por lo que al contar sólo con "20 o 25 días" el desfile se ve deslucido.

Con todo, García sentencia que esta federación va a seguir trabajando por la fiesta ya que "hemos adquirido un compromiso que no vamos a romper".

Sobre el problema de la Peña La Palma-El Purri, su presidente, José Resuelo, explica que el 2 de febrero se produjo la última reunión de la Junta de Fiestas, en la que participa como miembro de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. "En un principio teníamos aprobada la subvención. Todas estas cosas pasan por la mesa de negociación y en ningún momento me dijeron que me iban a quitar la subvención. Sobre las tres y media de la tarde me llamaron del Patronato para comunicarme que este año no teníamos la subvención", cuenta el representante de la entidad.

Según Resuelo, la excusa que le dan desde el Patronato es que "no hay dinero". "Estamos por concurrencia competitiva y si me lo dicen dos meses antes, no pasa nada, pero se ha hecho un gasto en cartelería, se ha presentado el cartel y se han lanzado las inscripciones, teniendo un programa con 25 romanceros", argumenta el presidente de esta peña, que añade que "en los 11 años anteriores no he tenido ningún problema".

Con todo, Resuelo denuncia que, a pesar de la suspensión del concurso, "a mí me han dejado un boquete. Tengo 1.000 euros de gastos que no sé de dónde voy a sacar". Aun así, anuncia que para el año que viene volverá este certamen. "Ya me he puesto de acuerdo con los romanceros y van a apoyar esto al 100% para que siga adelante", indica.

Aparte de esto, como miembro de la Junta de Fiestas por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, muestra el mismo malestar sobre la dinámica de este organismo porque "lo llevan todo hecho. No tenemos ni voz ni voto, cuando esto viene en los estatutos".