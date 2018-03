Faluchos de vela para el correo con Tánger

13 de marzo de 1872. Barcos de vela para el correo con Tánger. Ha causado general sorpresa un anuncio inserto en la Gaceta por la Dirección de Comunicaciones convocando pública licitación para el establecimiento por medio de "dos pequeños buques de vela "de un servicio de correos entre Tarifa y Tánger.

Emplear estos dos pequeños buques de vela, en otras palabras, dos faluchos pescadores, ha sido calificado por varios periódicos de Madrid no sólo como una grave anomalía sino hasta poco decoroso para nuestro país, máxime cuando no hay nación civilizada del mundo que no haya renunciado desde hace años a servirse de buques de vela para tan importante servicio.

l Se prevé mucha igualdad en las elecciones. Las noticias políticas siguen escaseando extraordinariamente por estar concentrado en los actuales momentos todo el interés en la lucha electoral. Ni el Gobierno ni las oposiciones se ocupan de otra cosa que del reparto de distritos y es probable que al mismo tiempo se publique la lista de candidatos que apoya la coalición y la de los que cuentan con el apoyo oficial. La confrontación promete ser muy igualada, aunque los gubernamentales, a pesar de las noticias que se tienen de varias provincias sobre las fuerzas con que cuentan las oposiciones, esperan siempre una victoria decisiva.