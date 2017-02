Fallece Isidro Sánchez, cofrade de Ecce-Homo

Los cofrades de Ecce-Homo perdieron ayer un trozo de historia con el fallecimiento de Isidro Sánchez Brun a los 81 años de edad. La dedicación que tuvo hacia la que fuera su cofradía de toda la vida, le llevó a ser conocido en todo el mundo cofrade como Isidro el del Ecce-Homo, una hermandad que ha perdido a varios de sus históricos en el último año.

Sánchez Brun era el hermano número 4 de esta corporación centenaria y ha ocupadio numerosos puestos en distintas juntas de gobierno de Ecce Homo, entre otros los de mayordomo, fiscal y vice hermano mayor desde que se hiciera hermano en 1950. También formó parte de lo que era la Junta de Cofradías, lo que hoy es el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Desde hace unos años, debido a sus problemas de salud, no procesionaba el Martes Santo pero era fijo en la iglesia de San Pablo para ver la salida de la hermandad y hasta que no se recogían los pasos no respiraba tranquilo.

Quienes llevan toda la vida en esta cofradía tienen guardada su imagen en la antigua casa de hermandad de la calle Feduchy yendo de un lado para otro probando túnicas a los que empezaban a procesionar por primera vez. Cuarenta años después lo seguían viendo en la iglesia de San Pablo con su rostro empañado en lágrimas por la emoción de ver a sus titulares en la calle.

Empleado en Unicaja como ordenanza hasta su jubilación, dedicó toda su vida a esta cofradía, de manera que durante muchísimos años fue uno de los puntales en el trabajo diario junto a gente como Felipe Madrazo, fallecido también el pasado año.

Era viudo tras el fallecimiento de su esposa Carmen Camerino y tuvo tres hijos, María del Carmen (desaparecida hace unos años), José Luis y Belén. La familia de Ecce Homo estaba ayer consternada por la noticia de su muerte. El funeral se celebrará hoy a las doce y media de la tarde en el tanatorio situado en la Glorieta de la Zona Franca.